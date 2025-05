Auf dem Cover des zum 75. Geburtstag von Peter Gaymann erschienenen Jubiläumsband sind natürlich Hühner zu sehen. Doch der Inhalt zeigt, dass der Cartoonist sehr viel mehr als Gags über Federviecher im Angebot hat.

Der am 26. Juni 1950 in Freiburg am Breisgau ist keineswegs als Meister vom Himmel gefallen. Peter Gaymann hat kein Problem damit zuzugeben, dass er sich seinen Erfolg als Cartoonist durch beständiges Zeichnen kontinuierlich erarbeitet hat.

Es kommt dem 240-seitigen Jubiläumsband sehr zugute, dass Gaymann sehr viele seiner Werke aufbewahrt hat. Daher kann er durch Skizzen dokumentieren, wie er an seinen Cartoons feilte und lange suchte bis er die richtigen Posen für seine Figuren, sowie den optimalen Schauplatz für den potentiellen Schenkelklopfer.

1986 verließ Gaymann das heimische Breisgau und zog – inspiriert durch Federico Fellinis La dolce vita – mit seiner Familie für einige Jahre nach Rom. Hier fiel ihn einer seiner ikoischten Gags ein: Der italienische Kellner fragt: „Vino bianco? Vino rosso?“ Der Tourist antwortet: „Egal – Hauptsache al dente!“. Mobil ist er Gaymann wirklich, denn Anfang der Neunziger zog es ihn nach Köln und seit 2017 lebt er in der Nähe des Starnberger Sees.

„Gaymanns Welt“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken