Garth Ennis: The Pro

Ein Außerirdischer ist ganz im Gegensatz zu seinen mechanischen Helferlein davon überzeugt, dass jeder Erdenbürger ein Held sein kann. Um dies zu beweisen verleiht er einer alleinerziehenden Prostituierten Superkräfte.

Dies sichert ihr zwar die Aufnahme in das Superhelden-Team Liga der Ehre, in der Kühle Ritter natürlich einen Sidekick namens Warmer Knappe hat. Die Dame düpiert die prüden Helden durch herzhafte Flüche und unfaire Tricks beim Kampf gegen Superschurken. Außerdem denkt sie gar nicht daran, ihre alte Tätigkeit aufzugeben, sondern nutzt ihre neugewonnenen Kräfte um möglichst viele Freier superschnell zu befriedigen.

Mit dieser Geschichte, zu der die Idee am Rande der Comic Action in Essen erste Formen annahm, schuf Garth Ennis 2002 eine Art kurze Vorskizze zu seiner Erfolgsserie The Boys. Bei allem Spaß an originellen Brutali- und Vulgaritäten (es dürfte in der Tat ganz schön gefährlich für den Luftverkehr werden, wenn es bei Superman bzw. Super-Saint zur Ejakulation kommt) erzählt Ennis aber auch davon, dass unsere Welt nicht wirklich besser wäre, wenn es tatsächlich Superhelden gäbe, was Brian K. Vaughan (Saga, Y – The Last Man) wie folgt kommentierte: “Das ist der Watchmen-Comic über ungeschützten Sex mit leichten Damen.“



Auch weil Amanda Conner den Zeichenstift schwang, konnte von Frauenfeindlichkeit keine Rede sein. Doch nicht alle Comicschaffenden waren begeistert. Comiclegende Jim Steranko (Nick Fury) war – wenige Tage nach 9/11 – so entsetzt über The Pro, dass er Ennis & Co. als Terroristen bezeichnete. Dies führte immerhin dazu, dass der Comic ihm gewidmet wurde.

Die deutsche Panini-Ausgabe erschien unter dem Tite Die Super-Schlampel und ist sogar noch etwas schöner als die US-Veröffentlichung. Auch der spritzigen deutschen Übersetzung von Jörg Krismann, die aus der Erstveröffentlichung in Hit Comics # 38 und # 39 übernommen wurde, ist der Spaß an der Freude deutlich anzumerken.

