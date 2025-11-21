Garth Ennis: 303

2004 erzählte uns Garth Ennis (Preacher, The Boys) einmal mehr eine War Story, wobei mit einem desillusionierten russischen Oberst eine ungewöhnliche Hauptfigur im Zentrum steht. Der Titel des Comics bezieht sich auf das “303 British Calibre Lee–Enfield Rifle“ mit dem der Russe ausgestattet in der afghanischen Wüste unterwegs ist.

Gequält von den Geistern vergangener Kriege muss der namenslose Offizier miterleben, wie seine Eliteeinheit in der afghanischen Wüste vom britischen Gegner immer mehr dezimiert wird. Nachdem der Oberst ein Dokument erbeutet, dem zu entnehmen ist, dass die US-Regierung den globalen angeblichen “Krieg gegen den Terror“ nur begonnen hat um die Ölfelder ds Nahen Ostens zu übernehmen, bricht der Russe in Richtung USA auf…

Bestens unterstützt von den Bildern von Jacen Burrows (Crossed, Providence), mit dem Ennis hier erstmals zusammenarbeitete, schildert Ennis das tägliche Grauen des Kriegs mitreißend und empathisch. Doch sein Comic überrascht mittendrin durch einen Wechsel der Szenerie.

Mit dem frisch verwitweten Sheriff Sam Wallace, der ebenfalls seine Erfahrungen Im Krieg gemacht hat und mit dem seinem M1911-Colt ebenfalls über eine markante Waffe verfügt, bringt Ennis einen zweiten Protagonisten in Stellung. Dieser muss feststellen, dass auch der Kampf an der Heimatfront zermürbend sein kann.

Sam hat seine Frau verloren, weil er sich keine bessere Krankenversicherung leisten konnte. Seine Bemühungen in seinem von einem fleischverarbeitenden Konzern dominierten Amtsbereich, in dem einige illegal eingewanderte Mexikaner zu Tode kamen, für Recht und Ordnung zu sorgen sind alles andere als erfolgsversprechend…

Limitierte Hardcover-Ausgabe

Genau wie die ebenfalls beim Dantes Verlag erschienene Veröffentlichung von Alan Moores Serie Cinema Purgatorio gibt es auch bei diesen Comic einem umfangreichen Anhang mit interessanten Hintergrundinfos des Übersetzers Jens R. Nielsen.

