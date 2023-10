Fritz Lang: Die Comic-Biografie

In Frankreich ist eine Comic-Biografie von Noël Simsolo und Dominique Hé zu Alfred Hitchcock erschienen, die bei uns der Splitter Verlag herausgebracht hat. Das Leben des Suspense-Meister wurde auf zwei seperate Alben mit den Titeln Der Mann aus London und Der Herr von Hollywood aufgeteilt.

Etwas Ähnliches wäre auch bei Fritz Lang denkbar, denn nachdem dieser Deutschland verlassen hatte, drehte er beachtliche Hollywood-Filme wie Ministerium der Angst, Rache für Jesse James, Gefährliche Begegnung oder den Anti-Nazi-Thriller Auch Henker sterben.

Doch der Autor Arnaud Delalande und der Zeichner Éric Liberge, die bereits bei Der Fall Alan Turing (Bahoe Books) zusammenarbeiteten, beenden ihre Lang-Biografie mit jenem dramatischen Moment, in dem der erfolgreiche Regisseur Europa in Richtung USA verlässt (sein kurzes Gastspiel in Frankreich, wo er noch einen Film drehte, wird nicht thematisiert).

Der Comic konzentriert sich 110 Seiten lang darauf die Entstehung von Langs ganz großen Klassikern Der müde Tod, Dr. Mabuse, der Spieler, Die Nibelungen, Metropolis, M und Das Testament des Dr. Mabuse mit einer ebenso detaillierten Darstellung des Aufstiegs Adolf Hitlers zu verknüpfen. Als Bindeglied dient die Beziehung Langs zu seiner Drehbuchautorin Thea von Harbour, die ihre Arbeit in Nazi-Deutschland fortsetzte.

Plastisch koloriert in gedämpften Farben gelangen Liberge faszinierende, teilweise ganzseitige Kollagen mit Schlüsselszenen aus Langs Stummfilmklassikern. Wohlüberlegt verbindet Delalande intime Momente aus Langs bewegtem Leben, wie dem seltsamen Tod seiner ersten Ehefrau, mit Details von den Dreharbeiten und dem Untergang der Weimarer Republik. Comic-Biografien gibt es wie Sand am Meer, doch diese ist etwas ganz Besonderes!

