Frenk Meeuwsen: Rufus

Der Niederländer Frenk Meeuwsen hatte sich bereits durch zahlreiche Ausstellungen als bildender Künstler etabliert. Er war über 50 Jahre alt, als 2017 mit Zen ohne Meister sein erster Comic erschien. Anschließend erzählte er in Jahr Null, davon, wie er und seine Freundin Zaza zusammenkamen und sich dazu entschieden Eltern zu werden.

Ihr Sohn heißt Rufus, genau wie der neuste autobiografische Comic von Meeuwsen. Darin erzählt er von dem innigen Verhältnis, das er zu Rufus hat. Beide haben viel Spaß, wenn sie zusammen mit dessen Lieblingsplüschtier Eulifant auf dem Fahrrad durch Amsterdam brausen.

Trotz der positiven Erlebnissen mit seinem Sohn, neigt Meeuwsen zu Wutausbrüchen, aber auch zu Selbstreflektion. Er ahnt, dass dies nicht gut für ihn ist, und auch Rufus empfindet ähnlich. Jedes Mal, wenn sein Vater das Haus verlässt, ist es für ihn wichtig, sich immer mit einem von ihm zu Kuss verabschieden.

Meeuwsen erleidet tatsächlich einen Schlaganfall und erlebt im halbwachen Zustand, wie er am Herzen operiert wird. Sein Unterbewusstsein fabuliert ihm dazu abgefahrene Visionen, bei denen auch der riesige Wal Monstro aus Walt Disneys Zeichentrickfilm Pinocchio, den Meeuwsen sich kurz zuvor mit Rufus angesehen hat, eine Rolle spielt.

Diese Impressionen illustrierte Meeuwsen durch atemberaubende Bilder, diedurchaus bei den abgefahrenen Visionen von Moebius mithalten können. Zugleich gelingt es dem Künstler alltägliche Situationen sehr spannend zu Papier zu bringen. Autobiografische Comics können in vielerlei Hinsicht eine Qual sein, bei Meeeuwsen hingegen würde ich mich sehr über weitere Comicadaptionen seines Lebens freuen.

