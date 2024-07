Eine Polizeipatrouille stößt mitten in die Wüste New Mexikos auf ein traumatisiertes kleines Mädchen. Doch dies ist für Sergeant Ben Peterson (James Whitmore) erst der Anfang eine Reihe seltsamer Erlebnisse. Seine Kollegen finden Leichen, die durch Ameisensäure gestorben sind und werden von riesigen Insekten angegriffen. Peterson ist auch beim großen Finale dabei und stürmt in Los Angeles zusammen mit FBI (James Arness), Wissenschaftlern (Joan Weldon & Edmund Gwenn) und der Nationalgarde einen riesigen Ameisenbau…

Formicula entstand 1954 und ist die Mutter bzw. Königin aller Filme mit riesigen Insekten. Jack Arnolds Tarantula kam ein Jahr später in die US-Kinos und inspirierte höchstwahrscheinlich den deutschen Verleih dazu, den bei uns erst 1960 gestarteten Riesenameisen-Film, der im Original Them! heißt, einen ähnlichen Titel wie Tarantula zu verpassen.

Auf den Plakaten sind die gigantischen Ameisen mit ihren großen Katzenaugen naturwissenschaftlich alles andere als akkurat dargestellt und erst recht nicht, wenn im Film in “Originalgröße“ gebaute haarige und leicht plüschige Monstren angreifen. Dass diese dennoch gruselig rüberkommen, liegt an einem bedrohlichen Zirpen auf dem Soundtrack und der soliden Inszenierung von Gordon Douglas, der als Komödien-Regisseur startete und dadurch anscheinend auch wusste, wie man Lacher vermeidet.

Dank Plaion liegt dieser Klassiker endlich auf Blu-ray vor. Besonders interessant ist, dass der Film in zwei Versionen betrachtet werden kann. Die Vollbildfassung startet als “Formicula“ mit dem deutschsprachigen Vorspann, der mit Texttafel über die Gefahren von Atombombentest endet.

Die 16:9-Version ist zwar auch schwarzweiß, startet jedoch mit dem Originaltitel THEM!, der in blau unterlegten roten Lettern vom Bildschirm strahlt. Die Texttafeln über Atombomben fehlen und der Übergang zwischen Vorspann und Film ist sehr viel eleganter gelöst als in der deutschen Fassung. Außerdem enthält die Blu-ray noch: “Hinter den Kulissen“ (2:56 min), eine sehr schön zusammengestellte Galerie mit 102 Plakaten und Promofotos, den deutschen und den US-Trailer (je 3:08 min)

