Flavia Scuderi: Marlene Dietrich – Band 2

Bereits 2013 nachdem sie für Knesebeck eine Biografie über Richard Wagner gezeichnet hatte, arbeitete Flavia Scuderi zusammen mit ihrem damaligen Texter Andreas Völlinger an einen Comic über Marlene Dietrich. Mangels eines funktionierenden erzählerischen Ansatzes kam dieser jedoch nicht über das Projektstadium hinaus. Knesebeck veröffentlichte stattdessen 2021 die von Julian Voloj geschriebene und von Claudia Ahlering gezeichnete Biografie Marlene Dietrich: Augenblicke eines Lebens.

Flavia Scuderi dachte eine Weile darüber nach, einen Comic über Marlene Dietrich nicht nur zu zeichnen, sondern auch zu schreiben. Doch ein guter Freund von ihr, der Star-Wars- und Disney-Autor Alessandro Ferrari, hatte sein Literaturstudium mit einer Arbeit über Marlene Dietrich abgeschlossen und war somit der ideale Partner für den Comic. Bei ihrer Zusammenarbeit stellten Scuderi und Ferrari fest, dass es unmöglich ist, dem schillernden Leben des Weltstars im Rahmen eines 50- oder 60-seitigen Comic-Album gerecht zu werden.

Daher beschäftigten sich das Duo im ersten Band mit Marlenes Jugend unter der Knute ihrer fordernden Mutter, ihrem wilden Leben im Berlin der Zwanziger und ihrem Aufstieg zum Tonfilm-Star. Band 2 beginnt dann in Hollywood. Dort wird Marlene schon gefeiert, bevor sie in den USA ihren ersten Film drehte und ein großer Star wurde. Doch nach einer Weile war das Publikum es leid die Diva aufgestylt mit Schlafzimmerblick durch schwülstige Melodramen stolzieren.

Gerade noch rechtzeitig nahm sie einen Imagewechsel vor. Im Western Der große Bluff spielte sie die gut geerdete Rolle der Saloon-Sängerin Frenchy. Mit viel Ironie und sich ihrer Wirkung auf das männliche Publikum voll bewusst, schmettert sie den zukünftigen Evergreen See What the Boys in the Back Room Will Have und die Jungs, aber auch die Mädels im Publikum hatten ihren Spaß!

Die markantesten Momente aus Der große Bluff oder A Foreign Affair, aber auch aus weiteren wichtige Momente aus Dietrichs Leben fangen Scuderi und Ferrari in ganzseitige Bildcollagen ein. Sie finden aber auch Zeit von Marlenes komplizierten Verhältnis zu ihrem ersten Ehemann, zu ihrer Tochter, ihrer Schwester und den diversen Liebhabern wie Jean Gabin, Ernest Hemingway oder Erich Maria Remarque zu erzählen.

Passend zur ständig wechselnden Stimmungslage der Erzählung ändert sich auch laufend der Zeichenstil. Die vielseitig talentierte Comic-Künstlerin Flavia Scuderi meint dazu: “Mal ist es realistischer gezeichnet, mal ein bisschen mehr Manga oder ein bisschen wie Disney.“

