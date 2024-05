Filmjahr 2023/2024

Seit 2002 veröffentlicht der Schüren Verlag alljährlich seinen lexikalisch geordneten Rückblick zum vergangenen Filmjahr. Kernstück sind Kurzbesprechungen zu allen in deutschen Kinos gezeigten Filmen. Hinzu kommen noch ausgewählte TV-Produktionen, wie etwa alle Beiträge zu den Tatort– und Polizeiruf 110-Reihen.

Die aufgeführten Filme werden bewertet, wobei die Skala von 5 Sternen für “herausragend, ein Meisterwerk“ bis hinunter zu “ärgerlich, anstößig eine Zumutung“ abgestuft ist. Etwas ausführlicher gewürdigt werden zudem noch die “20 besten Kinofilme des Jahres 2023“. Dies ist eine gute Möglichkeit, sich über Filme zu informieren, die vielleicht übersehen wurden.

Diesmal schaffte es ein Motiv aus Die Frau im Nebel von Park Chan-wook aufs Titelbild. Zu den 20 “besten Filmen“ zählen außerdem Anatomie eines Falls, Fallende Blätter, Roter Himmel, Killers of the Flower Moon, The Quiet Girl, Das Lehrerzimmer, Oppenheimer, Die Fabelmans, The Banshes of Inisherin, Pacifiction, Music, Close, Tótem, Limbo, Sisi & Ich, Past Lives – In einem anderen Leben, sowie seltsamerweise Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Doch das Jahrbuch beschränkt sich nicht darauf Filme zu beurteilen. Aufnahme fand auch die Rubrik “15 bemerkenswerte Serien 2023“ mit interessanten Texten zu TV-Produktionen wie Lars von Trier: Geister: Exodus oder Deutsches Haus.

Hinzu kommen auf insgesamt 528 Seiten noch eine Übersicht über 50 herausragende Heimkino-Veröffentlichungen wie Harry und Sally, Red River, Planet der Vampire oder Sador – Herrscher im Weltraum, die mit dem “Silberling“ ausgezeichnet wurden, ein monatlich gegliederter Rückblick auf das Filmjahr 2023, Nachrufe und Infos zum deutschen Film. Wollen wir hoffen, dass uns diese bemerkenswerte Reihe noch viele Filmjahre lang erhalten bleibt.

