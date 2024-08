Evil Dead (2013)

Der 1982 von Sam Raimi und einigen Freunden für 350.000,- Dollar gedrehte Streifen Tanz der Teufel (The Evil Dead) erregte nicht nur die Aufmerksamkeit von Stephen King, sondern fiel auch der Bundesprüfstelle auf, die den Film einem erwachsenen Publikum nur mit nicht unerheblichen Schnittauflagen zumuten wollte.

Raimi drehte 5 Jahre später mit Tanz der Teufel 2 weniger eine Fortsetzung als vielmehr eine Neuverfilmung des Stoffes, der man ihr sehr viel höheres Budget auch deutlich ansah. 1993 schließlich beendete der sehr phantasievolle Fantasy-Horrorfilm Armee der Finsternis die diesmal gar nicht mehr so blutige Geschichte.

Die möglicherweise größte Attraktion der Filmreihe ist der wild grimassierende Hauptdarsteller Bruce Campbell. Dieser verkörpert den grimmig-trotteligen Anti-Helden Ashley J. „Ash“ Williams so unverwechselbar, dass dieser Charakter auch als Comicfigur weiterlebte und z. B. gegen die Marvel Zombies antrat. Ein weiterer Evil Dead Film ohne Campbell erschien nicht denkbar.

Doch dann wurde ein für 300 Dollar in Uruguay produzierter Kurzfilm namens Ataque de Pánico! in dem außerirdische Roboter 5 Minuten lang Montevideo zerstörten, zu einem Hit auf YouTube (siehe unten). Dies brachte Sam Raimi auf die Idee Fede Alvarez (Alien: Romulus), den Regisseur der clever getricksten Alien-Invasion auf den Regiestuhl zu setzen. Dieser schrieb auch am Drehbuch mit und ließ die Figur des Ash einfach weg. Bruce Campbell sah das sportlich und begnügte sich mit einem Credit als Produzent (und einem Kurzauftritt nach den Credits).

Das 2013 für siebzehn Millionen Dollar produzierte Remake ist ein grimmiger Horrorfilm, der nicht über den irrwitzigen Humor von Raimis Filmen verfügt. Die nicht unsensibel erzählte Geschichte dreht sich um eine Gruppe von jungen Menschen, die nicht wie ansonsten in ähnlich gelagerten Horrorfilmen zum puren Vergnügen eine einsam gemietete Hütte im Wald angemietet hat. Mia ist drogensüchtig und will – beaufsichtigt von alten Bekannten und ihrem Bruder David – versuchen wieder komplett clean zu werden. Doch angesichts des gefährlichen Buches das sich in der Waldhütte befindet ist an Entzug nicht wirklich zu denken…

Evil Dead ist kein schlechter Horrorfilm, ja sogar fast so etwas wie eine geschmackvolle Splatter-Orgie, doch insgesamt auch nur wie ein weiteres überflüssiges Remake eines Horror-Klassikers.

