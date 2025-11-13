Entenhausener Ikonen: Donald, Micky und Onkel Dagobert

Es hat bei Egmont Tradition immer wieder neue thematisch untergliederte Zusammenstellungen mit Disney-Comics zu veröffentlichen. So startete 2004 die Disney Hall of Fame, die in 20 Bänden ausgewählte Werke von Zeichnern wie Romano Scarpa, Paul Murry oder den in acht (!) Bänden vertretenen Don Rosa präsentierte.

Zur selben Zeit erschien die ebenfalls sehr schön zusammengestellte Reihe Disney´s heimliche Helden, deren zehn Bände nicht nur Nebencharakteren wie Kater Karlo, Klaas Klever oder Gundel Gaukeley gewidmet waren, sondern sich auch mit Onkel Dagoberts Geldspeicher oder Donalds Auto 313 beschäftigten.

Von 2012 bis 2014 erschien die zehnbändige Reihe Die besten Geschichten von…, in der Comics von Al Taliaferro oder Daan Jippes präsentiert wurden. Nicht zu vergessen ist die 2018 veröffentlichte Disney-Anthologie mit fünf jeweils 430-seitigen Bänden zu Micky Maus, Donald Duck, Goofy, Daisy Duck und Onkel Dagobert die Ulrich Schröder auf dem Buchrücken mit einem durchgehendes Motiv garniert hat.

Jetzt startet die neue Reihe Entenhausener Ikonen, die sich abwechselt mit Donald Duck, Onkel Dagobert und Micky Maus beschäftigt. Zum Auftakt wird auf 300 Seiten in Comics und Texten dargestellt, wie Donald zur (Vorsicht Wortspiel!) Legend(t)e wurde. Den Auftakt bilden (natürlich) einige Onepager aus der Feder von Al Taliaferro, sowie eine Geschichten von Carl Barks.

Einige der sehr fundierten Textbeiträger stammen vom Disney-Historiker Jim Fanning, von auch die Einleitung zu Taschens pompös aufgemachter Library-Ausgabe von Carl Barks’s Donald Duck stammt.

Kurz vor Schluss enthält diese Combilation noch ein absolutes Highlight. Die Story Das Bildnis von Donald Duck (A Beautiful Likeness von 2011) erzählt davon, wie Tick, Trick und Track ihrem Onkel zum Geburtstag ein Porträt schenken wollen. Nach und nach beauftragten sie zwölf Künstleer und waren mit keinem Porträt zufrieden.

Bei dieser Geschichte von Kari Korhonen kamen mit Ferioli, Paco Rodriguez, Marco Rota, Mau Heymans, Wanda Gattino, Wilma van den Bosch, Arild Midthun, Michel Nadorp, Freddy Milton, Bas Heymans, Giorgio Cavazzano und Daan Jippes zwölf Disney-Künstler, die nicht nur Donald porträtierten, sondern auch jeweils eine Seite der Story zeichneten.

xxx

xx

xx

„Entenhausener Ikonen 01 – Donald Duck I: Der Weg zur Legend(t)e“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Entenhausener Ikonen 02 – Onkel Dagobert I: Das Geheimnis seines Erfolgs“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Entenhausener Ikonen 03 – Micky Maus I – Es kann nur einen geben“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Entenhausener Ikonen 04 – Donald Duck II – Aus Versehen ins Abenteuer“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Entenhausener Ikonen 05 – Onkel Dagobert II: Einer gegen alle“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Entenhausener Ikonen 06 – Micky Maus II: Heißes Pflaster Entenhausen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Donald Duck – Die Anthologie“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Goofy – Die Anthologie“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken