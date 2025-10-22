Elon & Jeff on Mars: Das Spin-off zu den Känguru-Comics

Ein Highlight der von Marc-Uwe Kling geschriebenen und von Bernd Kissel gezeichneten Känguru-Comics war ein “Strip im Strip“ namens Elon & Jeff on Mars, der von zwei Multimilliardären handelt, die sich auf einem unbewohnten Planeten gehörig auf den Keks gehen.

Jetzt bekommt das Duo nicht nur ein eigenes Comicalbum, sondern auch noch eine Vorgeschichte und zudem noch Nachnamen. Um zu belegen, dass die Figuren “superfiktiv“ sind, heißen sie nun Elon Dusk und Jeff Jezos. Der eine ist Chef des Automobilherstellers Edison und der andere Gründer von The Shop, dem weltweit größten Versandhändler.

Elon landete als Erster auf dem Mars und hat Matt Damon mitgenommen, damit dieser Szenen aus seinem Kinohit Der Marsianer – vor Ort! – nachspielt. Doch dies nervte den Hollywood-Star so sehr, dass er zur Erde zurückkehrt. Daher ist Elon nicht allzu unglücklich, als plötzlich Jeff vor der Tür seiner Raumstation steht…

Klings verrückte Story setzt Kissel in detailreich-farbigen Bildern um. Mit der Gagdichte der Känguru-Comics, bei denen alle drei Panels ein Schenkelklopfer zu verzeichnen ist, kann die durchgehend erzählte Geschichte allerdings nicht mithalten. Die einzelnen Bilder kommen in einem größeren Format zum Abdruck und die Pointen haben eine lange Lunte und zünden nicht immer.

Dennoch ist dieses Album, das auch durch 13 Seiten mit tollem Bonusmaterial punktet, eine recht gute Entschädigung dafür, dass Kling und Kissel ihren am 29. November 2020 mitten in der Corona-Krise begonnenen Känguru-Comic am 6. März 2023 nach 627 Strips eingestellt haben.

