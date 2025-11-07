Nach sechs Staffel wechselte die britische Erfolgsserie Downton Abbey 2019 auf die große Leinwand und das wurde mit noch grandioseren, nostalgisch aufgeladenen Bildern gefeiert. Downton Abbey – Der Film erzählt davon, wie König George V., der Großvater von Queen Elizabeth II., dem Anwesen von Lord und Lady Crawleys 1927 einen Besuch abstattet.

In Downton Abbey II – Eine neue Ära wollte ein Filmteam im pompösen Adelswohnsitz eine dramatische Romanze drehen. Neben einer Lovestory zwischen Regisseur und Butler, sorgte auch der aufkommende Tonfilm für Turbulenzen. Da die Stimme der Hauptdarstellerin nicht filmogen genug war, sprach Lady Mary Crawley (Michelle Dockery) deren Texte aus dem Off ein.

Es sollte drei Jahre dauern, bis schließlich der durchaus krönende Abschlussin die Kinos kam. Downton Abbey – Das große Finale spielt 1930 und beginnt opulent mit einem Long Take durch das Londoner West End und die Kamera “betritt“ schließlich ein Theater. Hier sitzen die adeligen Crawleys vorne im Parkett, während sich deren Dienerschaft mit den weit oben gelegenen billigen Plätzen begnügen muss.

Dann geht es höchst dramatisch weiter, denn Harold Levinson (Paul Giamatti), der Bruder der aus den USA stammenden Lady Cora Crawley (Elizabeth McGovern), hat nahezu das gesamte Vermögen seiner Familie verspekuliert. Zusammen mit dem Finanzberater Gus Sambrook (Alessandro Nivola) hat er Ideen, wie das Finanzloch durch weitere Spekulationen rasch gestopft werden kann. Sambrook beeindruckt die frisch geschiedenen Mary Crawley, die sich auf eine Liebesnacht mit ihm einlässt.

Nachdem gerade noch rechtzeitig herauskommt, dass der angebliche Finanzexperte ein Betrüger ist, wird es für Mary Crawley noch schwieriger, ihre gesellschaftliche Stellung auszuüben. Kann eine geschiedene Frau tatsächlich Herrin auf Downton Abbey werden und was sagt die Bevölkerung der benachbarten Ortschaften dazu?

Dem Film zeigt anfangs recht gut und subtil die gesellschaftlichen Probleme des Vorkriegs-Englands auf. Doch dann werden sehr schnell Lösungen gefunden werden, um gesellschaftliche Schranken und Vorurteile zu überwinden. So sorgen zwei Vertretern der Downton-Dienerschaft, die widerwillig ins Organisationskomitees der jährlicher Landwirtschaftsmesse aufgenommen wurden, dafür, dass Lady Mary dort einen Preis verleihen darf.

Julian Fellowes, der adlige Schöpfer von Downton Abbey, schafft es mit seinem Drehbuch wieder sehr gut, alle beliebten Serien-Charaktere mit erinnerungswürdigen Momenten zu versorgen. Doch diese kommen oft aus heiteren Himmel. So wirkt es nicht so richtig glaubhaft, wenn der stolze, seßhafte Lord Robert Crawley (Hugh Bonneville) nahezu in Windeseile einsichtig wird und Downton Abbey verlässt, um zusammen mit seiner Gattin in ein kleineres Häuschen zu ziehen. Trotz der schönen Bilder im Finale wirkt die Geschichte noch nicht so, als wäre sie zu Ende erzählt.

