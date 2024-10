Don Lawrence: Meister der Illustrations- und Comickunst

Der Brite Don Lawrence (1928 – 2003) war durch seine aufwändig kolorierten Bilder ganz sicher einer der bemerkenswertesten Comiczeichner aller Zeiten. Doch seine großen Erfolge feierte er außerhalb seiner Heimat.

So entstand seine SciFy-Fantasy Serie Storm ab 1977 für das niederländische Magazin Eppo und war durch Veröffentlichungen bei Egmont und Splitter auch bei uns erfolgreicher als in Großbritannien.

Zuvor feierte Lawrence allerdings ab 1965 mit dem Epos The Rise and Fall of the Trigan Empire auch in England große Erfolge. Das Markenzeichen waren hier Helden in römischer Rüstung, die Strahlenpistolen und Kampfjets einsetzten. Doch bevor und während er an Trigan arbeitete war Lawrence auch als Illustrator tätig.

In zwei Bänden präsentiert der All Verlag einige der Highlights, die Lawrence für die Jugendmagazine Look and Learn, The Bible Story, Ranger, Once Upon a Time sowie Speed and Power angefertigt hat.

Dabei bleibt kaum ein Genre unberührt, geboten werden Wilder Weste, afrikanische Stämme, ein Erdbeben, griechische Mythologie, Piraten und Geschichten aus der Bibel sowie eine sehr eigenständig bebilderte Version von Carlo Collodis Pinocchio.

Dabei kommen nicht nur die Illustrationen zum Abdruck, sondern die zugehörigen Texte wurden ins Deutsche übertragen. Dies ist besonders erfreulich bei den ebenfalls im ersten Band enthaltenen von Lawrence illustrierten Science-Fiction-Stories Die drei Zeitalter der Erde und Die Leuchtenden, die von Arthur C. Clarke (2001: Odyssee im Weltraum) stammen.

Sehr lesenswert ist auch das von Steve Holland verfasste ausführlich und ebenfalls reich bebilderte Vorwort.

