Doctor Who – 60th Anniversary Specials

Trotz seiner ebenfalls sehr beliebten Nachfolger Matt Smith, Peter Capaldi und Jodie Whittaker ist David Tennant wahrscheinlich der beliebteste Darsteller, der jemals die britische TV-Legende Doctor Who verkörpert hat.

Daher entstanden 2023 drei Specials, mit denen der 60. Geburtstag des Doctors gefeiert wurde. An der Seite seiner von Catherine Tate verkörperten Begleiterin Donna Noble kehrte Tennant kehrte nach einem knappen Vierteljahrhundert noch einmal als Time Lord vom Planeten Gallifrey zurück.

Da er diesmal jedoch einen etwas modifizierten Charakter verkörperte, kam Tennant diesmal nicht als zehnter sondern als vierzehnten BBC-Doctor zum Einsatz. Produziert und geschrieben wurde die Trilogie von Russell T Davies, der hauptverantwortlich war für den erfolgreichen Neustarts von Doctor Who, der 2006 nach einer Pause von neun Jahren auf die Bildschirme zurückkehrte.

Die in der ersten Folge dieser Miniserie erzählte Story erlebte ihre Premiere bereits 1980 im Doctor Who Magazine. Hier war der vierter Doktor Tom Baker als Comicfigur zu sehen. The Star Beast wurde von Pat Mills geschrieben und das Artwork stammt von Dave Gibbons, der es 15 Jahre später als Co-Schöpfer des Comicmeilensteins Watchmen zu Weltruhm brachte.

Hauptfigur ist der Meep, ein niedlich wirkender Außerirdischer, der zeitgleich mit dem Doctor auf der Erde gelandet ist und von ziemlich gefährlich aussehenden Aliens verfolgt wird. In der zweiten Episode Wild Blue Yonder landen der Doctor und Donna auf einem Raumschiff, auf dem sie mit ihren ebenso seltsamen wie gefährlichen Doppelgängern konfrontiert werden.

Im dritten Tennant-Special The Giggle bekommt es der Doctor mit dem durchgeknallten Toymaster zu tun, der bereits 1966 sein Gegenspieler war und von Michael Gough gespielt wurde, der danach als Butler Alfred in Tim Burtons Batman zu sehen war. Die Rolle des neuen Toymakers übernahm Neil Patrick Harris (How I meet your Mother), der den Schurken mit diabolischen Charme verkörperte.

In der dritten und letzten Episode debütierte Ncuti Gatwa als fünfzehnter Doctor, der anschließend in der großartigen Weihnachtsepisode The Church on Ruby Road seine zukünftige Begleiterin Ruby Sunday (Millie Gibson) kennenlernte.

Bereits dieses Jahr am 25. Dezember geht es mit der Weihnachtsepisode Joy to the World weiter, und anschließend folgt die aus acht Episoden bestehende fünfzehnte Staffel der britischen Traditionsserie.

