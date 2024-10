Die Wespe – Staffel 3

Kürzlich war ich nach den drei BBC-Staffeln von Stephen Merchants The Outlaws völlig geflasht und schrieb im Überschwang: “Eine derart vielschichtige auf allen Ebenen funktionierende Serie gelingt in den USA nur sehr selten und bei uns so gut wie nie.“

Doch dann spielte mir Polyband dankenswerterweise das große Finale von Die Wespe zu. Das war gut so, denn ich hatte schon wieder vergessen, wie großartig Florian Lukas als Eddie Frotzke ist. Dieses Schnauzbart und Jogginghosen tragende Stehaufmännchen war 1997 und 1999 deutscher Dart-Meister und trägt den nur mäßig beeindruckenden Kampfnamen „Die Wespe“.

In den ersten beiden Staffeln blamierte sich Eddie bei seinen Comeback-Versuchen nach Kräften und enttäuscht immer wieder seine Ehefrau Manu (Lisa Wagner). Diese ist ebenfalls eine begabte Dart-Spielerin und hat gute Chancen ihrem Mann den Rang abzulaufen.

Doch als für Eddie kaum noch Luft nach unten war (und Sky beschlossen hat keine weiteren deutschen Filme und Serie zu produzieren), wurde in der dritten Staffel etwas pfleglich mit der Wespe umgegangen. Widerwillig muss er sich mit der vierzehjnährigen Maxie (Sophie Paasch) auseinandersetzen, die behauptet er wäre ihr Vater.

Schlimmer noch sind seine Begegnungen mit seinem angeblich als Countrysänger erfolgreichen Vater (Bernd Tauber) und seinem Bruder Ecki (Matthias Matschke), der – obwohl zwei Jahre älter als Eddie – dennoch ein schlechterer Dart-Spieler ist. Dabei stellt Eddie fest, dass er über sehr viel mehr soziale Kompetenz verfügt, als er vermutet hat.

Oscar Ortega Sanchez spielt Oscar Schröder, den Präsidenten des Die-Wespe-Fanclubs und bringt die Faszination an diesem Charakter und der zugehörigen Serie voll auf den Punkt: “Als der Eddie zweimal deutscher Meister geworden ist, da mochte ich ihn nicht besonders. Das kam dann erst später, in der Phase, wo er nicht mehr so viel gewonnen hat.“

Doch Oscar Schröders Respekt wuchs als Eddie ein Auge verloren hatte, von Dart-Verband gesperrt wurde und im Knast landete. Eddie stand jedoch immer wieder auf und das begeisterte Schröder: “Er ist vielleicht nicht mehr der allerbeste Spieler, aber Eddie, für mich bist Du der Allergrößte.“ Für mich eigentlich auch.

Die DVD-Veröffentlichung der dritten Staffel enthält als Bonus diese Dokus: „Actor on Actor“, (4:50 min), Die Musik (1:56 min), Familie-Special (2:13 min), Fanclub-Special (3:00 min) und Szenen einer Familientherapie (1:41 min)

