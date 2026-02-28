Die unglaubliche Geschichte des Mr. C.

Jack Arnold drehte 1953 mit Gefahr aus dem Weltall nicht nur den ersten 3D-Film der Universal Studios, sondern startete damit auch eine Reihe von Klassikern des phantastischen Films. Ebenfalls in 3D folgten Der Schrecken vom Amazonas und die Fortsetzung Die Rache des Ungeheuers. 1955 drehte Arnold den Riesenspinnen-Thriller Tarantula und ließ zwei Jahre später sein absolutes Meisterwerk folgen.

Bereits der Vorspann mit dem unvergesslichen Trompetensolo von Ray Anthony und der immer kleiner werdenden menschlichen Silhouette deutet an, dass gleich etwas ganz Besonderes folgen wird.

Ebenfalls im Vorspann zu sehen ist eine sich auf das Publikum zubewegende seltsame Wolke und mit dieser beginnt dann auch Die unglaubliche Geschichte des Mister C. Scott Carey (Grant Williams) unternimmt zusammen mit seiner Ehefrau Louise einen Bootsausflug. Mit sanftem Druck besteht dieser darauf, dass Louise ihm ein Bier aus der Kombüse holt.

Wenn diese stattdessen an Deck geblieben wäre, hätte sich die Geschichte wahrscheinlich ganz anders entwickelt, denn nur Mister C. ist der mysteriösen am Boot vorüberziehenden Wolke ausgesetzt und das hat fatale Folgen. In den nächsten Wochen wird Scott immer kleiner und selbst den besten Wissenschaftlern gelingt es lediglich für kurze Zeit den Schrumpfprozess zu stoppen.

Doch dann wird er endgültig zum “Incredible Shrinking Man“ (so der Originaltitel des Films). Für kurze Zeit zieht Scott in ein Puppenhaus, doch dann wird er so winzig, dass Louise ihn nicht mehr wahrnehmen kann. Die Hauskatze und kurz darauf eine Spinne werden zur lebensgefährlichen Bedrohung für ihn.

Zum Abschluss muss ich spoilern, denn im Gegensatz zu den vorherigen phantastischen Filmen von Jack Arnold, gibt es diesmal kein Happy End. Genau wie in der Romanvorlage von Richard Matheson, der auch das Drehbuch schrieb, schrumpft Mister C. immer weiter. Am Ende des Films lässt er sich mit gewachsenem Selbstbewusstsein und großer Gelassenheit auf das Abenteuer Mikrokosmos ein.

2025 entstand in Frankreich unter dem Titel Der Mann, der immer kleiner wurde (L’Homme qui rétrécit) eine aufwändig produzierte Neuverfilmung mit Jean Dujardin in der Titelrolle, die trotz ihrer sorgfältigen Machart nicht bei Jack Arnolds Klassiker mithalten kann.

Bonusmaterial der Blu-ray von Universal: Interview mit Regisseur Jack Arnold (11:52 min, wahlweise mit deutsch eingesprochener Übersetzung), Deutsche Super-8-Fassung (16:39 min), US- Super-8-Fassung (7:54 min); Teaser-Trailer (0:39 min, mit der Erzählerstimme von Orson Welles), US-Trailer (2:00 min, ebenfalls mit der Erzählerstimme von Orson Welles) und eine Bildergalerie mit 94 Werbematerialien.

„Die unglaubliche Geschichte des Mister C.“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die unglaubliche Geschichte des Mister C.“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Mann, der immer kleiner wurde“ von 2025 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Mann, der immer kleiner wurde“ von 2025 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Schrecken vom Amazonas – Die Trilogie“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Schrecken vom Amazonas“ in 3D als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Schrecken vom Amazonas“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Universal Classic Monster Collection“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Rache des Ungeheuers“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Rache des Ungeheuers“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die „Jack Arnold Monster Collection“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Gefahr aus dem Weltall“ als Blu-ray in 3D und 2D bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Gefahr aus dem Weltall“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die „Jack Arnold Western Collection“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Tarantula“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Tarantula“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Maus, die brüllte“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Schrecken schleicht durch die Nacht“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Schrecken schleicht durch die Nacht“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken