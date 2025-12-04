Die Pauli Familie – Perlen der Comicgeschichte

Die Reihe Perlen der Comicgeschichte des Bildschriften Verlags wächst und gedeiht. In bereits elf sachkundig kommentierten Hardcover-Bänden werden nostalgische Comics wie Diabolik, Blonde Phantom oder Westernabenteuer von John Wayne präsentiert, die zwar “ernst“ gemeinter Mainstream sind (oder sein sollten), aber auch Freunden von gepflegtem Blödsinn viel Freude bereiten dürften.

Nachdem bereits in den Perlen-Bänden 8 und 10 einige Skurrilitäten mit Fix und Foxi und Lupo aus der Comic-Werkstatt von Rolf Kauka gewürdigt wurden, steht der kleine Maulwurf Pauli im Zentrum der elften Ausgabe. Genaugenommen wird hier die 1958 im Fix und Foxi-Heft 124 gestartete Fortsetzungsserie Die Pauli Familie gewürdigt, die in der wild zwischen Schwarzweiß und Farbe wechselnden Originalfassung komplett zum Abdruck kommt.

Die erste Story erzählt von der Rückkehr des verlorenen Sohns, der zuvor in der Fremde eine eigene Behausung hatte und dem Kartenspiel – aber auch dem Alkohol (!) – nicht abgeneigt war. Es dauerte zehn Fix und Foxi-Hefte, in denen jeweils vierseitige Episoden abgedruckt wurden, bis Pauli endlich wieder daheim in Maulwurfshausen bei den Eltern Eduard und Paula Baumeister und seiner Schwester Paulinchen eintrifft.

Die Odyssee des kleinen Maulwurfs, bei der zuletzt eine Ente mit Propeller, Tragflächen sowie Fahrwerk als Transportmittel dient, wird alles andere als gradlinig erzählt. Das gilt auch für die zweite Story, die von einem Krieg der Maulwurfshausener gegen ein Rattenvolk erzählt und in der Pauli einen Stahlhelm trägt.

In der dritten und letzten Geschichte wird Paulinchen entführt und Pauli bricht in die Stadt der Raten auf, um sie zu befreien. Die Zeichnungen und wohl auch die Stories stammen von Werner Hierl, der einige Jahre später die Spezialeffekte für den TV-Klassiker Raumpatrouille Orion realisierte.

Hierl übernahm Pauli vom niederländischen Künstler Dorul van der Heide, der ihn noch gut erkennbar als Maulwurf zeichnete. Er anthropomorphisierte die Figur durch einen sympathischeren Look und kurz darauf vollende Branko Karabajic diese Entwicklung. Er schuf den definitiven Pauli, den der Bildschriften Verlag im Band 2 seiner liebevoll restaurierten und zusammengestellten Heftchenreihe Die besten Geschichten aus Fix und Foxi gebührend feiert.

