Detektive Frank Drebin lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Mit stoischer Miene klärt er seine Kriminalfälle. Hilfe findet er beim leicht wahnsinnigen Kriminalwissenschaftler Olson, den er beständig davon abhält Kindern Unfug beizubringen und beim Schuhputzer Johnny, der gegen Bargeld auch Feuerwehrmännern, Sportlern, Pastoren, Radioreportern und Chirurgen wertvolle berufliche Tipps gibt.

Doch der von Leslie Nielsen herrlich straight verkörperte Drebin ist nicht ohne Fehl und Tadel. Sein Auto fährt ständig gegen Mülltonnen und mit dem Anbieten von Rauchware klappt es auch nicht so recht: “Zigarette?“ – “Ja, ich weiß!“

1982 – nach dem großen Erfolg von Kentucky Fried Movie und Die unglaubliche Reise in einem total verrückten Flugzeug – konzipierten die Gebrüder David und Jerry Zucker gemeinsam mit Jim Abrahams alias ZAZ die nicht minder komische TV-Serie Police Squad!, die leider bereits nach vier Episoden abgesetzt wurde. Bei uns wurden unter dem Titel Die nackte Pistole alle sechs Episoden der Serie auf DVD veröffentlicht.

Leslie Nielsen meinte, dass Police Squad! mit seinen raffinierten und vielfach visuellen Gags den durchschnittlichen nur sehr unkonzentriert glotzenden TV-Zuschauer überfordert. Im Kino funktioniert der ZAZ-Humor sehr viel besser und 1988 entstand der Filmerfolg Die nackte Kanone, der zwei ebenso komische und erfolgreiche Fortsetzungen nach sich zog.

2025 wurde versucht die Nackte Kanone zu vitalisieren. Die Voraussetzungen waren günstig, denn als Produzent fungiert Seth MacFarlane (Ted, The Orville), der bereits bei A Million Ways to Die in the West erfolgreich mit Liam Neeson zusammenarbeitete. Neeson hatte sich in den letzten Jahren mit so mancher Actiongurke zu sein und qualifizierte sich dadurch als neuer Frank Drebin, bzw. als dessen Sohn.

Doch leider war MacFarlane bei der Neuauflage weder als Regisseur noch als Drehbuchautor beteiligt. Liam Neeson und Pamela Anderson, die bereits 1994 in Die nackte Kanone 33 1/3 die weibliche Hauptrolle spielen sollte, machen ihre Sache gut. Doch Quantität und Qualität der Gags können nicht bei den immer noch schreiend komischen Vorgängern mithalten.

