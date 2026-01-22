Mit dieser schönen Edition wird auf Blu-ray und erstmals auf 4K Ultra HD ein Schlüsselwerk im sehr vielfältigen Oeuvre von Clint Eastwood gewürdigt. Nach seiner ersten Regiearbeit Sadistico und seinem Riesenerfolg mit Dirty Harry Mit Thunderbolt and Lightfoot verabschiedete er sich 1974 endgültig von seinem Image als Western-Antiheld.

Der Film mit dem eher unschönen deutschen Titel Die Letzten beißen die Hunde war die erste Regiearbeit von Michael Cimino, der danach mit Die durch die Hölle gehen und Heaven’s Gate in Hollywood ebenso schnell auf- wie absteigen sollte. Auch zu Thunderbolt and Lightfoot verfasste Cimino das Drehbuch, genau wie zuvor zum zweiten Dirty-Harry-Film.

Dabei deckte Cimino ein breites Spektrum ab und unterbrach ein fabelhaft erzähltes Road Movie durch ein eher formelhaft konstruiertes Heist Movie. Darüber ob die Geschichte Sinn macht, lässt sich trefflich streiten. Über jeden Zweifel erhaben ist jedoch Jeff Bridges, dem es mit seinen Faxen als Lightfoot immer wieder gelingt, seinem als wie immer ultracool auftretenden Partner Eastwood ein Lächeln ins Stone Face zu zaubern.

Auftakt (und auch Ende) des Films sind großartig. Ganz entspannt erzählt Cimino, wie der als Pfarrer verkleidete ehemalige Kriminelle John Doherty mit dem Spitznamen Thunderbolt auf den in einem gestohlenen Auto sitzenden Lightfoot trifft. Sie amüsieren sich mit jungen Damen und landen als Anhalter bei einem von seinen Auspuffgasen völlig durchgedrehten Crashpiloten und seinem Waschbären. Doch leider hört der Spaß erstmal auf, nachdem sie zusammen mit zwei von George Kennedy und Geoffrey Lewis verkörperten Gaunern versuchen das dann doch gar nicht so große Ding zu drehen…

Zum ebenso originellen wie ergreifenden Ende hin, kehrt Cimino wieder zur Leichtigkeit der ersten halben Stunde zurück und der Film wurde zu einem riesigen Erfolg. Während sich Bridges danach in seinen Filmen weiterhin eher als Schauspieler denn als Star betätigte, hob Eastwoods Karriere richtig ab. Es gab Regie-Oscars für Erbarmungslos und Million Dollar Baby, doch auch wenn Eastwood in einer Komödie wie Der Mann aus San Fernando neben einem Orang-Utan Clyde, machte er sich nicht zum Affen.

Das limitierte Mediabook von Capelight Pictures enthält den Film auf Blu-ray und 4K Ultra HD. Hinzu kommt interessantes Bonusmaterial: Audiokommentar von Dokumentarfilmer Nick Redman; Drehbuchautor Lem Dobbs und Essayistin Julie Kirgo, eine Tonspur mit isoliertem Soundtrack, den US-Trailer (1:57 min) und den deutschen Trailer (1:51 min), sowie ein 24-seitiges Booklet mit einem Text von Stefan Jung.

