Die komplette James Dean Collection

Mit seinen Auftritten in nur drei Filmen wurde James Dean zum kultisch verehrten Star, obwohl (oder weil?) er am 30. September 1955 an einem Autounfall verstarb und die Premiere seiner beiden letzten Filme gar nicht mehr erlebte.

Seinen ersten großen Leinwandauftritt hatte James Dean in Elia Kazans Verfilmung des letzten Drittels von John Steinbecks Roman Jenseits von Eden. Hier spielt Dean einen ungeliebten Sohn, der im Schatten seines allseits beliebten Bruders um die Aufmerksamkeit des Vaters kämpft.

Erstmals ist dieser vor dem Hintergrund des aufziehenden Ersten Weltkrieges spielende Film (der etwas an “Legenden der Leidenschaft“ erinnert) bei uns in voller Länge zu sehen und es ist erschreckend welche Szenen noch Mitte der Fünfziger Jahre einem bundesdeutschen Publikum vorenthalten wurden. So fehlten damals jegliche Hinweise auf eine deutsche Beteiligung am Krieg, wie etwa ein als Kaiser verkleideter Festzugteilnehmer oder es wird nicht gezeigt wie ein deutschstämmiger Geschäftsmann von den US-Bürgern angefeindet wird.

James Deans zweite Hauptrolle in … denn sie wissen nicht was sie tun bescherte ihm unsterblichen Kinoruhm. Als er in Nicholas Rays zunächst als Schwarzweißfilm geplanter Sozialstudie über perspektivlose Jugendliche die rote Jacke anzog, wurde er zum modischen Trendsetter seiner Generation. Ray drehte den Film mit Darstellern, die Erfahrungen als Mitglieder von Streetgangs einbrachten und die intensive Darstellung von häuslichen Konflikten und unfähigen Eltern führten dazu, dass der Film auch in Europa als von Moralaposteln als “jugendgefährdend“ eingestuft wurde. Etwas befremdet wirkt die deutsche Synchronisation, die im Radio eine “berühmte Negerkapelle“ anpreist.

Für James Dean ist Giganten ganz sicher nicht der krönende Abschluss seiner Filmkarriere, denn er spielte hier neben Elisabeth Taylor und Rock Hudson nur die dritte Geige, dies aber recht virtuos und lautstark. Der von Dean verkörperte Ranchgehilfe Jett Ring, der zum Ölmilliardär aufsteigt, hat die erinnerungswürdigsten Auftritte des Filmes. Doch auch ansonsten hat George Stevens wuchtiges Texas-Epos, dessen Geschichte sich über einen Zeitraum von 50 Jahren und eine Spieldauer von über 3 Stunden erstreckt, allerlei zu bieten u. a. auch einen eindeutigen Kommentar zum Cowboy-Rassismus gegenüber mexikanischen Mitbürgern.

Extras:

Extras bei „Jenseits von Eden“: Audiokommentar von Richard Schickel (ohne Untertitel), Dokumentation „Forever James Dean“ (59:48 min), „East of Eden: Art in Search of Life“ (19:26 min), Nicht verwendete Szenen (19:13 min), US-Trailer 2:44 min), Wochenschaubericht von der New Yorker Filmpremiere 1955 (14:38 min), Probeaufnahmen (6:18 min), Garderobentests (22:15 min)

Extras bei „…denn sie wissen nicht was sie tun“: Audiokommentar von Douglas Rathgab (ohne Untertitel), Dokumentation „Rebel without a Cause: Defiant Innocents“ (36:28 min), TV Special „James Dean Remembered“ (66:20 min), 16 nicht verwendete Szenen, ohne Ton (insgesamt 23:19 min), „On Location“ (21:37 min), US-Trailer (2:16 min) Probeaufnahmen von James Dean, Natalie Wood und Sal Mineo (6:17 min), Garderobentests (5:00 min)

Extras bei „Giganten“: Einleitung von G. Stevens Jr. (2:54 min), Audiokommentar von Filmkritiker Stephen Farber, Drehbuchautor Ivan Moffat und G. Stevens Jr. (ohne Untertitel), Dokumentationen „Return to Giant“ (55:10 min) und „Memories Of Giant“ (51:36 min), Specials über Premieren in New York (28:51 min) und Hollywood (4:18 min), Ausschnitt Wochenschau (0:38 min), Fotogalerie, Berichte „On Location“ einmal aus Texas (5:58 min) und einmal (sehr drollig!) mit Komponist Dimitri Tiomkin (6:34 min), 4 Trailer (1:29 min + 3:37 min + 2:22 min + 2:55 min)

Bonus-DVD mit der Dokumentation „James Dean: Forever Young“ (84 min), die sehr ausführlich auf die TV-Arbeiten des Darstellers eingeht.

