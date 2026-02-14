Nachdem Christopher Lee 1958 erstmals den Grafen Dracula spielte, drehte er für die britischen Hammer-Studios sieben weitere Filme mit dem adligen Vampir. Mit diesen Filmen war er immer weniger zufrieden. Zuletzt trieb Dracula sein Unwesen in der damaligen Gegenwart des Swinging Londons und bei uns lief der vorletzte Film dieser Art 1972 unter dem Titel Dracula jagt Minimädchen.

Cover A

Zwischendrin erhielt Lee ausgerechnet vom eher als Trash-Filmer bekannten Jess Franco das Angebot die Titelrolle in Nachts, wenn Dracula erwacht, einer angeblich werkgetreuen Verfilmung von Bram Stokers literarischer Vorlage, zu spielen. Zwar standen ihm Herbert Lom als Van Helsing und Klaus Kinski als Irrenhaus-Insasse Renfield zur Seite, doch mangels Budget war das Resultat kaum weniger peinlicher als die schlimmsten Hammer-Draculas.

Als er 1976 sein Cape eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte – Hammer ließ 1974 John Forbes-Robertson in Die 7 goldenen Vampire als Dracula auftreten – trat Christopher Lee in einer französischen Komödie ein letztes Mal als Vampir auf. In einer sich über einen Zeitraum von 200 Jahren hinziehenden Geschichte spielt er einen Vater, der sich erhebliche Sorgen um seinem mit dem Vampir-Dasein hadernden Sohn Ferdinand macht.

coveer C

Lee trat dabei als im Film nicht namentlich benannter Vampir bewusst ganz anders auf, als in seinen Hammer-Filmen, Daher war er nicht begeistert als die Vampirkomödie in Frankreich unter dem Titel Dracula père et fils in die Kinos kam und bei uns im Fernsehen unter dem TitelDie Herren Dracula seine Premiere erlebte. Auch Claude Klotz, der Autor der Romanvorlage Der Vampir von Paris war mit der Verfilmung seines Buchs, in dem Dracula gar nicht auftritt, sehr unzufrieden.

Dennoch ist Die Herren Dracula eine äußerst gut gelungene Horrorkomödie. Regie führte Éduardo Molinaro, der zuvor bereits mit Jaques Brel und Lino Ventura den von Billy Wilder als Buddy Buddy neuverfilmten Klassiker Die Filzlaus gedreht hatte und dem kurz danach mit Ein Käfig voller Narren ein Welthit gelang.

Coveer B

Die Rolle des Ferdinands ist bei Bernhard Menez in den besten Händen und das Tüpfelchen auf dem i ist der stimmungsvolle Soundtrack des 1940 in Bukarest geborenen Vladimir Cosma, der genau wie etwa bei Die Abenteuer des Rabbi Jacob oder Das As der Asse immer die richtige Tonlage findet, Nachdem die DVD-Veröffentlichung schon lange vergriffen ist, erfreut uns Anolis mit einem prachtvollen Mediabook, das Die Herren Dracula sowohl in der 99-minütigen französischen als auch in der zwei Minuten kürzeren deutschen Fassung enthält.

Extras des mit fünf verschiedenen Covern veröffentlichten Mediabooks: Zwei Audiokommentare: Einmal mit Dr. Rolf Giesen und einmal mit Uwe Sommerlad und Volker Kronz, “Let the Son Shine in“ – Interview mit Bernard Menez (18:50 min), “The Molinaro Tapes“ (14:48 min), “Who Was Claude Klotz?“ (7:00 min), Interview mit Claude Klotz (1:49 min), “Christopher Lee and the Mediterranean“ (33:33 min), US-Kinotrailer (2:23 min), US-TV-Spot (0:25 min), US-Titelsequenz „Dracula and Son“ (2:20 min), Französischer Filmmarkt-Flyer zu “Dracula père et fils“ (0:49 min) / Bildergalerie (1:45 min), sowie ein 40-seitiges Booklet von Lars Dreyer-Winkelmann.

