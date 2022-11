Die Götter aus dem All – Gesamtausgabe

Durch seine blödsinnigen Spekulationen darüber, ob unsere Götter Astronauten waren, wurde Erich von Däniken zum Bestsellerautor. Da der Winnetou-Regisseur Harald Reinl die steilen Thesen des Schweizer Phantasten zu zwei Kinofilmen verarbeitete und mit dem Mystery Park sogar eine Art Dänikenland entstanden ist, verwundert es nicht weiter, dass auch eine Comicserie namens Die Götter aus dem All existiert.

Bastei veröffentlichte zwischen 1978 und 1983 acht Alben, die von einem polnischen Team gestaltet wurden und mehr oder weniger erfolgreich versuchten, aus Dänikens Spinnereien eine spannende Science-Fiction-Geschichte zu machen.

Im Zentrum des Comics stehen Bewohner des vom Untergang bedrohten Planeten Delos, die neuen Lebensraum im All suchen. Sie landen auf der prähistorischen Erde und beeinflussen die Geschichte der Menschheit.

Co-Autor der in zwölf Sprachen übersetzten Serie war der polnische von-Däniken-Herausgeber Alfred Górny. Die zwischen steif und solide schwankenden poppig kolorierten Zeichnungen stammen von Boguslaw Polch. Nach dem Erfolg von Die Götter aus den All wurde Polch zu einem der bedeutendsten Comickünstler Polens. Er feierte große Erfolge mit der Science-Fiction-Serie Funky Koval und beteiligte sich neben Enki Bilal Neil Gaiman und Moebius auch an der Anthologie Durchbruch. Außerdem schuf er die Cover zu Andrzej Sapkowskis Gerald-Saga, der Romanvorlage zur Netflix-Serie The Witcher.

In zwei Hardcoverausgaben präsentiert der Münchner Stefan Riedl Verlags alle acht Comicbände von Die Götter aus dem All. Die Titelbilder der Bastei-Ausgaben, die von Sebastia Boada und von Ertugrul Edirne stammen, fehlen in dieser Edition. Doch stattdessen kommen Polchs sehr viel schönere Covergemälde der polnischen Ausgaben zum Abdruck.

Band 1 enthält als Bonusmaterial lediglich eine skizzierte Comicseite zu jedem der vier enthaltenen Alben. Hoffen wir beim zweiten Band auf etwas mehr Infos zu dieser für Comic-Nostalgiker nicht uninteressanten Serie.

„Die Götter aus dem All – Gesamtausgabe, Bd. 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken