In einem entlegenen Sanatorium in den USA arbeitet der französische Wissenschaftler Professor Roch an einem neuen Explosivstoff mit ungeheurer Sprengkraft. Auf diese Entdeckung aufmerksam geworden, entführt der zwielichtige Graf Artigas den Professor und verschleppt ihn und seinen Assistenten Simon Hart auf eine geheimnisvolle Insel im Atlantischen Ozean.

Die Erfindung des Verderbens dürfte die werkgetreueste Verfilmung eines Romans von Jules Verne sein. Dies bezieht sich allerdings weniger auf das etwas satirische Drehbuch, das einige Spitzen gegen Militarismus und nationalen Größenwahn abfeuert, die dem begeisterten französischen Patrioten Verne wohl nicht so ganz geschmeckt hätten.

Doch die Bilder, mit denen der tschechische Trickfilmpionier Karel Zeman (Reise in die Urwelt, Auf dem Kometen) die Geschichte erzählt, sind werkgetreu und erinnern an jene Kupferstiche, die einst die Bücher Vernes illustrierten. Mit allerlei Tricktechniken und sehr viel Phantasie hat Zeman diese in Bewegung versetzt.

Fantasievolle Modelle, Zeichnungen, animierte Puppen, verfremdete Filmaufnahmen, Zeichentrick und typengerecht ausgewählte Darsteller ergeben ein Gesamtkunstwerk, das die meisten aufwändigen Jules-Vernes-Verfilmungen aus Hollywood ganz schön billig aussehen lässt.

Karel Zemans „Die Erfindung des Verderbens“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Die Erfindung des Verderbens“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Reise in die Urwelt“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Reise in die Urwelt“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Auf dem Kometen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Das gestohlene Luftschiff“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Baron Münchhausen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Der Schatz der Vogelinsel“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Der König mit den Eselsohren – Kral Lavra“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Krabat“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Karel Zemans „Krabat“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken