1965 beschloss die ostdeutsche DEFA in Jugoslawien einen eigenen Indianerfilm zu drehen. Der in Serbien geborene Gojko Mitić war schon in kleineren Rollen in westdeutschen Karl-May-Filmen wie Old Shatterhand, Winnetou 2 oder Unter Geiern aufgetreten. Daher war er die ideale Wahl für die Hauptrolle in Die Söhne der Großen Bärin. Der Film erreichte in der DDR mehr als zehn Millionen Zuschauer, bei einer Gesamteinwohnerzahl von 17 Millionen! Insgesamt entstanden mit Mitić zwölf DEFA-Indianerfilme.

Eine Gesamtedition von Filmjuwelen präsentiert insgesamt vierzehn DEFA-Western auf DVD oder Blu-ray, darunter alle Filme mit Gojko Mitić. Den Reigen eröffnet natürlich – leider nur in mittelprächtiger Bildqualität – Die Söhne der Großen Bärin, der auf den Indianer-Romanen der Autorin und Historikerin Liselotte Welskopf-Henrich basierte, die auch das Drehbuch schrieb. Da kein DEFA-Regisseur bereit war, so etwas Profanes wie einen “DDR-Winnetou“ zu drehen, kam der Tscheche Josef Mach zum Einsatz.

xxx

xxx

„Die DEFA-Indianerfilme Gesamtedition: Alle 12 Gojko Mitic Filme + Blauvogel + Atkins“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die DEFA-Indianerfilme Gesamtedition: Alle 12 Gojko Mitic Filme + Blauvogel + Atkins“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Söhne der Großen Bärin“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Söhne der Großen Bärin“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Chingachgook, die große Schlange“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Chingachgook, die große Schlange“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die CD „Ein Wigwam steht in Babelsberg“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die „Gojko Mitic – Ein Leben als Indianer“-DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken