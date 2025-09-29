Die blaue Elise

Eigentlich sollte der trottelige Inspektor Clouseau in Blake Edwards eleganter Ganovenkomödie über den Raub eines Edelsteins namens „Der rosarote Panther“ nur eine Nebenrolle spielen. Doch der 1963 noch nahezu unbekannte Peter Sellers brillierte und wurde zum Star des Films.

Cover A von Timo Wuerz

Ebenso wichtig waren Henri Mancinis eleganter Soundtrack und der als Zeichentrickfilm gestaltete Vorspann mit der Figur des rosaroten Panthers. Das pinke Raubtier wurde kurz danach auch zum Helden einer oscarprämierten Zeichentrickserie.

© Timo Wuerz

Das neu gegründete Studio von Friz Freleng und David dePatie gewann gleich 1964 mit seiner ersten Produktion The Pink Phink den Oscar für den besten Cartoon. Weitere Trickfilme folgten, die sich auch im ZDF dank Eberhard Storecks kalauernder deutscher „Paulchen Panther“-Bearbeitung großer Beliebtheit erfreuten.

Im Rahmen der ZDF-Reihe Der rosarote Panther liefen auch die ebenfalls von dePatie-Frelang produzierte Trickfilmreihe The Ant and the Aardvark. Auch hier nahm sich Eberhard Storeck einige Freiheiten und machte aus dem männlichen Erdferkel die von Marianne Wischmann alias Miss Piggy gesprochene blaue Ameisenbärin Elise.

© Timo Wuerz

Deren verlustreichen Auseinandersetzungen mit der sehr viel clevereren Ameise Charlie erfreuten sich in den Siebzigern bei uns so großer Beliebtheit, dass jetzt bei Wicked Vision eine schmucke Blu-ray-Edition erschienen ist. Der großartige Comickünstler Timo Wuerz (Black Metal, Ghost Realm) hat hierfür nicht nur das sensationelle Cover gestaltet, sondern auch Konzept und Gestaltung des Booklets übernommen.

Cover B von Timo Wuerz

Die Edition von Wicked Vision enthält auf DVD und Blu-ray alle 17 Episoden in High Definition, sowohl in der Originalfassung als auch erstmals komplett auf Deutsch. Hinzu kommen Audiokommentare zu vier ausgewählten Episoden vom Autor Mark Arnold, dem Filmhistoriker, Jerry Beck und den Filmemacher Greg Ford und Friz Freleng. Außerdem sind noch die Dokumentationen „Tschüss, Warner Bros. Hallo, DePatie-Freleng!“ (17:00 min) und “Von Erdferkeln, Ameisen, Inspektoren und Kranichen“ (17:11 min) enthalten.

