Die Grundidee dieser Short Stories ist ebenso naheliegend wie originell. Da niemand weiß, wer Jack the Ripper war, ist jener Schlitzer, der sich vorletztes Jahrhundert durch das Londoner East End meuchelte, in jeder der neun in diesem Band enthaltenen Geschichten jemand anders.

Die Comics wurde von 1984 bis 1985 im spanischen Magazin Creepy veröffentlicht. Von dem Autoren Antonio Segura und dem Zeichner José Ortiz stammen auch die Erfolgsserien Hombre und Juan der Lange.

Die 1000 Gesichter von Jack the Ripper überzeugt durch die stimmungsvollen schwarzweißen Zeichnungen von José Ortiz. Dieser verbeugt sich darin vor einigen Größen des Horrorgenres. So absolviert ganz unverkennbar Peter Lorre einen Gastauftritt und auch die in ihren letzten Rollen ziemlich gruselig auftretende Bette Davis ist gut zu erkennen als „Apple-Annie“ aus Frank Capras Die unteren Zehntausend.

Besonders angetan hat es Ortiz und Segura ganz offensichtlich Boris Karloff, dessen Auftritt in der Story Im Rampenlicht an seine wohl beste Rolle als Der Leichendieb erinnert.

Doch auch die Geschichten überzeugen, denn Segura beendet diese fast immer mit einer makabren Pointe. Daher ist es angemessen, wenn der All Verlag verkündet: Dieser Band ist nur für Leser ab 18 Jahren geeignet!

