„Denken Sie noch ans Rasieren, wenn Ihnen jemand den Kopf abschlagen will.“ Wer diesen markigen Satz aus dem Munde von Richard Widmark (bzw. seines Synchronsprechers Arnold Marquis) gehört hat, wird dieses Bee-Picture so schnell nicht vergessen.

Widmark spielt Major General Thalius Slater, den “ersten Offizier in der Geschichte der US-Army, der von einem Bienenschwarm den Buckel vollkriegt.“ Irwin Allens 1978 für ein Budget von 12 Millionen Dollars gedrehte Katastrophenfilm ist zwar keine Parodie, doch Der tödliche Schwarm dürfte einer der unterhaltsamsten schlechten Filme aller Zeiten sein.

Plaion Pictures präsentiert den starbesetzten Angriff der Killerbienen nicht nur erstmals auf Blu-ray, sondern legt zum selben Preis auch noch (die müssen verrückt sein!) auch noch eine DVD mit einer “rekonstruierten Fassung mit 40 Minuten mehr Insektengrusel bei.

Überraschenderweise sind es nicht die schlechtesten Szenen, die seinerzeit keine Leinwand beleuchtet hatten. Es gibt kurze Momente, in der der alte Kommisskopf General Slater sehr viel menschlicher rüberkommt als sein von Bradford Dillman verkörperter Adjutant.

Hinzu kommt ein durchaus romantischer Spaziergang der von Michael Caine und Katherine Ross gespielten heldenhaften Wissenschaftler durch eine evakuierte Kleinstadt. Recht hübsch sind auch die zusätzlichen Szenen, in denen die Altstars Fred MacMurray und Ben Johnson um Olivia de Havilland balzen.

Auch der gar nicht so peinliche Monolog, den Michael Caine am Ende des Films hält (“Wir haben Glück gehabt und Zeit gewonnen, wenn wir diese weise nutzen, kann die Menschheit überleben.“) fehlt in der Kinofassung.

Der vielleicht beste Gag des Films wurde jedoch nicht herausgeschnitten. Da die American Bee Association mit rechtliche Schritten. Im Nachspann ist zu lesen: Die in diesem Film dargestellte afrikanische Killerbiene hat absolut nichts mit der fleißigen, fleißigen amerikanischen Honigbiene zu tun, der wir die Bestäubung lebenswichtiger Nutzpflanzen zu verdanken haben, die unsere Nation ernähren.“

Die Edition von Plaion aus der Reihe „Creature Feature Collection“ enthält diese Extras: „Inside The Swarm, ein Making Of von 1978 (22:12 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), ein Interview mit Irwin Allen (7:53 min), US-Trailer (2:10 min), sowie eine Galerie mit 88 Postern, Fotos und Werbematerialien

