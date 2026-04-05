Der Seewolf

1906: Nach einem Schiffsunglück in der Bucht von San Francisco landet der Schriftsteller Humphrey van Weyden (Edwards Meeks) auf dem Robbenfänger „Ghost“. Captain Wolf Larsen (Raimund Harmstorf), der wegen seiner Härte „Seewolf“ genannt wird, nimmt van Weyden gegen dessen Willen in seiner Mannschaft auf, da er gerade einen Seemann verloren hat. Van Weyden ist angewidert vom brutalen Führungsstil Larsens, lernt dadurch aber auch sich durchzusetzen und „auf eigenen Beinen“ zu stehen.

Zusammengesetzt aus mehreren Erzählungen Jack Londons gelang dem ZDF 1971 mit diesem in Schweden und Rumänien gedrehten Weihnachts-Vierteiler ein absolutes Meisterstück, das sowohl Zuschauer als auch Kritiker begeisterte. Genau wie die Bücher Londons befriedigt dieser später auch als Zusammenschnitt im Kino gezeigter Film den Hunger nach Abenteuern, bietet dabei aberauch dem Hirn einige Nährstoffe an. Viele Leitmotive Londons, wie etwa die Frage ob Menschlichkeit ein Luxusgut ist, fließen unaufdringlich in die spannende Geschichte ein.

Wolfgang Staudte (Der Untertan) gelang ein fesselndes Drama und Raimund Harmstorf ist die Idealbesetzung für die Titelrolle. Die ganze Fernsehnation versuchte es ihm gleich zu tun und rohe Kartoffeln mit bloßen Händen zu zerquetschen. Der seinerzeit noch gänzlich unbekannte Harmstorf wurde in diesem Vierteiler noch von Kurt E. Ludwig nachsynchronisiert und sprach erst im ebenfalls sehr erfolgreichen Weihnachts-Vierteiler Michael Strogoff mit eigener Zunge.

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