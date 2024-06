Der Riddler: Das erste Jahr

Der Riddler hatte seinen ersten Auftritt in US-Detective Comics #140 vom Oktober 1948; geschaffen von dem Autoren Bill Finger und dem Zeichner Dick Sprang. Er ist auch bekannt und beliebt aus unzähligen Videospielen, Trick- und Realfilmen. Anfangs noch eher als ein Schabernack treibender Irrer charakterisiert, erkannte man später immer mehr wieviel Potential in seinem Genie steckt. So wurde die Origin des Riddlers über die Jahre immer wieder gerne neu erzählt und um weitere Facetten bereichert.

Die Dreharbeiten zum Film The Batman begannen Januar 2020, aber Corona bedingt kam der Film erst 2022 in die Kinos. Schon während der Dreharbeiten entwickelte der Schauspieler Paul Dano, der in dem Film Edward Nashton alias der Riddler verkörperte eine Hintergrund- und Entstehungsgeschichte für seinen Charakter. Dem Regisseurer gefielen diese Ideen und stellte sie DC Comics vor, woraufhin es zum offiziellen Okay für dieses von Dano getextete Riddler-Comic kam.

Geschichte mit dem Titel “Das erste Jahr“ sind immer eine Herausforderung an die Autoren – denn sie werden immer mit Frank Millers Batman – Year One verglichen. Dano meistert diese Hürde problemlos und erzählt eine komplette Lebensgeschichte vom Riddler, von der Mutter, die Edward Nashton in ein Waisenhaus gibt und selbst im Arkham Asylum landet, von der ebenso großen Schüchternheit als auch von seiner Intelligenz.

Edwards Interesse für Rätsel, Zahlen und Puzzels – gepaart mit seinen sozialen Defiziten – lassen ihn trotzdem eine Anstellung bei einem Buchhalter finden. Schnell erkennt er den wahren Sinn der Firma: Geldwäsche und verschiedene politische Persönlichkeiten in Gotham diskret zu bestechen, darunter den Bürgermeister, den Polizeichef und den Bezirksstaatsanwalt. Edward findet bald heraus, dass alles tatsächlich unter der Kontrolle des Gangsters Carmine Falcone steht.

US-Variantcover von Jock

Edwards psychische Gesundheit und sein Selbstwertgefühl verschlechtern sich immer mehr, was sogar dazu führt, dass er Apathie gegenüber jeden in Gotham entwickelt. Eines Abends auf dem Nachhauseweg beobachtet er Batman, wie er einen Kriminellen festnimmt. Edward beginnt, den Vigilanten zu bewundern und seine Aktivitäten zu verfolgen. Schließlich wird er selbst zum maskierten Rächer.

Variantcover von Stevan Subic

Die Zeichnungen von Stevan Subic lehnen sich an Dave McKeans Arbeiten zu Arkham Asylum an, können aber dennoch durch einen eigenen Stil überzeugen. Der Band erscheint unter dem DC-Black-Label. Das Cover der regulären Softcover-Ausgabe stammt von Bill Sienkiewicz, es gibt aber auch eine auf 222 Exemplare limitierte Ausgabe mit einem Titelbild von Subic.

US-Variantcover von Mike Mignola

IIn den USA wurde The Riddler: Year One zunächst in Form von sechs Heften veröffentlich, von denen es zahlreiche weitere Variantcover von Künstlern wie Mike Mignola, Jock, Jorge Fornés oder Jim Lee gab. Bill Sienkiewicz hat zu jedem dieser Hefte ein alternatives Titelbild beigesteuert.

Norbert Elbers

