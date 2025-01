Der Palast – Staffel 2

2021 erzählte die ZDF-Serie Der Palast vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der DDR vom Ostberliner Friedrichstadt-Palast. Das an Erich Kästners Das doppelte Lottchen erinnerndes Drama um zwei aus Ost und West stammende Schwestern war anscheinend so erfolgreich, dass vier Jahre später eine zweite Staffel entstand.

Neben Jeanette Hain als Ballettdirektorin Regina Feldmann wurden nur markante Nebendarsteller wie Matthias Matschke, Marc Hosemann oder Bernd Moss übernommen, denn im Zentrum des Geschehens stehen diesmal einige von sympathischen Newcomern verkörperte TänzerInnen.

Kurz nach dem Mauerfall hoffen die von der Ostsee stammenden Geschwister Lary und Lukas (Luise Jansen und Lukas Brandl), sowie Karla Tanner (Taynara Silva-Wolf) aus München Aufnahme in die legendäre Tanztruppe des Friedrichstadt-Palasts zu finden.

Diese Thematik erinnert an Hollywood-Musicals wie Fame oder A Chorus Line, wurde von Drehbuchautorin Rodica Doehnert jedoch geschickt mit der damaligen Gegenwart abgeschmeckt. So finden die Hauptfiguren großzügig dimensionierte Wohnfläche, in den von ihren ursprünglichen Bewohnern verlassenen Ostberliner Häusern in direkter Nähe zur Mauer. Dort müssen sie ihre Unterkunft gegen westdeutsche Spekulanten verteidigen.

Genau wie die erste Staffel wurde auch diese Miniserie vom erfahrenen Kino-Regisseur Uli Edel (Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Der Baader Meinhof Komplex) opulent und farbenfroh in Szene gesetzt. Herausgekommen ist ein mit einer Prise Realität gewürzter Mix aus einfallsreich in Szene gesetzten Tanzszenen und großen Emotionen.

Nachdem Der Palast Anfang Januar 2025 im TV lief, liegt mittlerweile auch eine DVD-Edition der Serie vor. Das ist löblich, doch leider wurde versäumt, die Doku „DER PALAST: Der harte Weg ins Rampenlicht“, die in der ZDF-Mediathek verfügbar ist, mit auf den Silberling zu packen.

