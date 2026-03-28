Der 2001 von Christophe Gans inszenierte Film basiert auf tatsächlichen Ereignissen. 1766 erteilte König Ludwig XV dem jungen Wissenschaftler Chevalier Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) den Auftrag herauszufinden, was es mit der sogenannten „Bestie von Gévaudan“ auf sich hat, die das südliche Frankreich terrorisiert.

Begleitet wird Fronsac von seinem Blutsbruder, den Irokesen Mani (Marc Dacascos). Nachdem ihre Untersuchungen zu nichts führen, rückt das Militär an und behauptet schon nach wenigen Tagen die Bestie getötet zu haben. Dem König wird als Beweis ein Wolf präsentiert, den Fronsac unter Zwang präpariert und aufgemotzt hat. Doch Fronsac und Mani suchen weiterhin die Konfrontation mit der tatsächlichen Bestie.





Regisseur Christophe Gans und Marc Dacascos drehten zuvor bereits gemeinsam mit Crying Freeman die überraschend stilvolle und temporeiche Adaption einer erfolgreichen japanischen Comicserie. Doch Der Pakt der Wölfe setzt noch einen drauf.

Der zudem mit Monica Bellucci und Vincent Cassel prominent besetzte Film überzeugt sowohl als Monsterfilm, als auch als Love Story, als aufwändig ausgestattetes Historiendrama und immer wieder durch seine turbulent in Szene gesetzten Martial-Arts-Szenen.

Technisch muss sich das Werk vor keinem Hollywoodfilm verstecken. Die Bestie wurde von Jim Henson’s Creature Shop entwickelt und die Kameraführung des Dänen Dan Laustsen ist großartig. Die Story vermeidet Klischees und kann daher immer wieder überraschen.

2021 wurde der 151-minütige Director’s Cut aufwändig digital in 4K restauriert. Christophe Gans konnte dadurch die Spezialeffekte optimieren und die fürs Heimkino und Streamingdienste produzierte neue Version lässt den Film noch besser aussehen als bei seiner Premiere.

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