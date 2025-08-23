Der Mann, der sein Gehirn austauschte

Der bei seinen Kollegen in Ungnade gefallene Wissenschaftler Dr. Laurience erhält von einem windigen Zeitungsherausgeber die Möglichkeit seine zweifelhaften Experimente fortzuführen. Er erforscht die Möglichkeiten der Gehirnübertagung zunächst an Schimpansen und dann an Menschen, die seinen Zielen im Wege stehen.

Pidax erfreut uns in HD auf DVD und Blu-ray mit einem erstaunlich gut synchronisierten, eher unbekannten 1936 entstandenen Werk mit dem legendären Boris Karloff. Dieser ist hier nicht, wie in fünf Jahre zuvor in Frankenstein, das Monster, sondern der anfangs nur leicht verrückte Wissenschaftler. Der Film ist keine Hollywood-Produktion, sondern entstand in den britischen Studios von Gainsborough Pictures.

Der Originaltitel The man who changed his mind (der Film wurde auch als The Brainsnatcher und The Man Who Lived Again gezeigt) ist zweideutiger als die deutsche Übersetzung, denn Dr. Laurience tauscht nicht nur sein Hirn aus, sondern justiert auch seinen moralischen Kompass neu. Trotz einer Spieldauer von wenig mehr als einer Stunde gelang Robert Stevenson, der später Disney-Klassiker wie Mary Poppins und Ein toller Käfer drehen sollte, eine spannende Mischung aus Science-Fiction und Horror, die problemlos bei den zeitgleich entstandenen Filmen mit den Universal Monsters mithalten kann.

Pidax hat sich bei der Veröffentlichung durchaus Mühe gegeben. Der ARD-Produktion Die Rückkehr der Zeitmaschine von 1984 – immerhin mit Klaus Schwarzkopf, Peter Pasetti und Siegfried Wischnewski – passt zwar nur bedingt zum Hauptfilm und das 14-minütige Interview mit der Karloff Tochter Sara bezieht sich eher auf „The Old Dark House“ und hat keine deutschen Untertitel. Doch der deutschsprachige Audiokommentar von Lars Dreyer-Winkelmann ist fundiert und unterhaltsam. Hinzu kommt eine kurze, aber gut zusammengestellte Bildergalerie.

