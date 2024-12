Das Löwenkind, das am Ende von Disneys Der König der Löwen in die Höhe gehalten wurde, war weiblichen Geschlechts und erhielt den Namen Kiara. Sie freundet sich mit einem kleinen etwas punkig aussehenden Löwen namens Kovu an.

Als herauskommt, dass dieser der Sohn des heimtückischen Scars war, und zudem von seiner Mutter auch noch dazu erzogen wurde, Kiaras Vater Simba vom Thron zu kippen, wird der Königstochter der Umgang mit Kovu verboten. Doch so einfach gibt Kiara nicht auf.

1998, fünf Jahre nach Entstehen des seinerzeit erfolgreichsten Zeichentrickfilms, brachte Disney eine für den Videomarkt bestimmte Fortsetzung heraus, die in Sachen Konfliktpotential durchaus beim Vorgänger mithalten konnte.

Auch tricktechnisch wird einiges geboten und kurzzeitig war sogar ein europäischer Kinostart im Gespräch. Doch stattdessen ist die Fortsetzung immer noch auf DVD und Blu-ray erhältlich.

„Der König der Löwen 2 – Simbas Königreich“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen 2 – Simbas Königreich“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen“ von 2019 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen“ von 2019 in 3D als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen“ von 2019 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen“ von 1993 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen“ von 1993 in 3D als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen“ von 1993 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen – Trilogie“ von 1993 als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der König der Löwen – Trilogie“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken