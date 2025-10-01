Der kleine Perry 3: Der Meister der Roboter

Mit Schach-Spielen und Picknick verbringen Thora und der kleine Perry Rhodan einen entspannten Tag in ihrem Raumschiff mit einem herrlichen Blick auf ein nahes Schwarzes Loch. Da nähert sich ein fremdes Raumschiff und droht, in das Schwarze Loch zu stürzen.

Doch mit vereinten Kräften der Kinderastronauten gelingt es, das Schiff zu stoppen und Gucky der freundliche Teleporter aus der Nachbarschaft, holt die Besatzung an Bord. Es stellt sich heraus, dass es Perrys Mutter ist und sie ganz bewusst in das Schwarze Loch fliegen wollte. Sie ist auf der Suche nach Perrys Vater, den sie auf der anderen Seite des Loches vermutet.

Aber einmal drüben, kommt man nicht mehr zurück – es sei denn, man baut den Zeitumdreh-Hyperkristall in den Libroton-Antrieb. Aber seit tausenden von Jahren hat ihn niemand mehr gesehen und der Verbleib ist unbekannt. Aber zum Glück weiß Gucky um das Schicksal des Kristalls. Gucky war vor tausenden von Jahren auf der Erde und hat dort den Kristallprinzen von Arkon kennengelernt – der Prinz hat den Kristall und der Name des Prinzen ist Atlan.

Er hat sich auf der Erde in einer Unterseebasis in Tiefschlaf versetzt und wartet seitdem darauf, dass bei den Menschen das Raumfahrtzeitalter beginnt. Der perfekte Moment also, ihn aufzusuchen.Mit der Stardust fliegen Perry und seine Crew durch den Hyperraum und landen auf der Erde. Aber diese sieht sehr viel anders aus als beim letzten Mal. Es stellt sich heraus, dass sie auf der Erde im Jahr 2200 gelandet sind und Roboter mittlerweile das Sagen haben. Beziehungsweise der geheimnisvolle Meister Whistler.

Nachdem die ersten beiden Bände schon ein durchdachter und amüsanter Lesespaß waren, legen Autor Olaf Brill und Zeichner Michael Vogt hier noch ordentlich einen drauf. Es gibt so viel zu entdecken an versteckten Eastereggs und ganz in der Tradition der Heftserie versucht der kleine Friedensfürst Konflikte schlau und friedlich zu lösen.

Norbert Elbers

