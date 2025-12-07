Wolfgang Becker konnte seinen letzten Film gerade noch vollenden, bevor er im Juni 2025 im Alter von 70 Jahren starb. Der Regisseur, der zuvor Das Leben ist eine Baustelle, Good Bye, Lenin! und Ich und Kaminski drehte, findet auch bei Der Held vom Bahnhof Friedrichsstraße die perfekte Balance aus Komik und Tragik.

Dem ehemaligen DDR-Bürger Michael Hartung (Charlie Hübner) ist die Wende nicht allzu gut bekommen. Fast schon teilnahmslos betreibt er in Berlin eine heruntergekommene Videothek und wird gelegentlich finanziell durch seine Tochter Natalie (Leonie Benesch) unterstützt. Hartungs unauffälliges, oft im Bademantel stattfindendes, Dasein ändert sich drastisch als 2019 eine große Feier zum 30. Jahrestag des Mauerfalls ansteht.

Der ebenfalls nicht besonders erfolgreiche Journalist Alexander Landmann (Leon Ulrich) glaubt durch schlampige Recherchen “herausgefunden“ zuhaben, dass der einst bei der Reichsbahn der DDR tätige Hartung angeblich eine Weiche falsch gestellt hatte und es dadurch ermöglichte, dass 127 Menschen vom Ostberliner Bahnhof Friedrichstraße per S-Bahn in den Westen gelangten.

Nachdem ihm Landmann einige Geldscheine überreicht hat, ist Hartung damit einverstanden als “Held vom Bahnhof Friedrichsstraße“ aufzutreten. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten steigert er sich immer mehr in die Rolle hinein. Er tritt zusammen mit Katarina Witt in einer Talkshow auf und – motiviert durch den Bundespräsidenten – fühlt er sich in der Lage dazu, im Reichstag eine große Rede zum Thema “30 Jahre Mauerfall“ zu halten.

Dies verärgert Harald Wischnewsky (Thorsten Merten) der als Dissident in DDR-Haft gesessen hatte und sich mit Vorträgen in Schulen finanziell über Wasser gehalten hatte und eigentlich die große Ansprache halten sollte. Auch ehemalige Stasi-Leute und Wessis, die meinen ganz genau zu wissen, wie es in der DDR zuging, mischen sich ein. Doch richtig ernst wird es für Michael Hartung erst, als er sich in Paula (Christiane Paul) verliebt. Diese gehört zu den 127 Menschen aus der S-Bahn und für sie ist Michael tatsächlich ein Held…

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Maxim Leo und unterstützt von einem durchgehend großartigen Ensemble gelang Wolfgang Becker auch mit seinem letzten Film ein Meisterwerk. Wenn es darin traurig oder gar tragisch zugeht, wird dies nicht durch Komik neutralisiert. Wenn es – wie sehr häufig – komisch wird, dann ist es auch wirklich lustig, aber niemals nur lustig…

