Der Doktor und das liebe Vieh – Staffel 6

Es schien ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, eine Neuauflage der 1977 gestarteten BBC-Serie Der Doktor und das liebe Vieh zu produzieren, denn das Darstellertrio Robert Hardy, Christopher Timothy und Peter Davison war allzu charismatisch. Doch die 2020 gestartete Neuauflage der Tierarzt-Geschichten aus Yorkshire hat es mittlerweile bereits auf sechs Staffeln gebracht.

Dies dürfte daran liegen, dass die Chemie zwischen Samuel West und Callum Woodhouse als Gebrüder Siegfried und Tristan Farnon, sowie Nicholas Ralph als der neue Kollege James Herriot ebenfalls stimmt. Ein großes Plus – neben der prachtvollen nostalgischen Optik – ist, dass mit Herriots Gattin Helen (Rachel Shenton) und der Haushälterin Mrs. Hall (Anna Madeley) zwei Nebenfiguren des Originals jetzt gleichberechtigt im Zentrum des Geschehens stehen.

Die sechste Staffel spielt 1945 und erzählt nicht nur meist eher amüsante Geschichten aus dem Alltag der Tierarztpraxis im ebenso idyllischen wie fiktiven Örtchen Darrowby, sondern auch von den Dorfbewohnern, die gar nicht oder völlig verändert aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren. Zu Letzteren zählt auch Tristan Farnon, der zwar mit einem Orden ausgezeichnet wurde, diesen aber nicht tragen mag.

Tristan Kriegstrauma ist ein zentrales Motiv der sechsten Staffel. Doch auch die Arroganz seines Bruders Siegfried sorgt immer wieder für Probleme im Praxisbetrieb. Zugleich geht es um Mrs. Pumphrey (Patricia Hodge), die “Onkel Herriot“ damit nervt, dass sie mit ihren nicht mehr ganz jungen Pekinesen-Hündchens Tricki Woo eine Zucht begründen möchte.

Wie immer endet die Staffel mit der zur Weihnachtszeit spielenden Folge 7. Kriegsbedingt ist es nicht einfach einen Truthahn für das große Festessen aufzutreiben und höchstwahrscheinlich wird ein “Mock Turkey“ bzw. „Murkey“ serviert werden. Doch – wie es der Zufall so will – findet im örtlichen Pub The Drovers Arms ein Dart-Turnier statt und Mr. Hall ist sehr gut im Pfeilewerfen. Doch ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht, und die Staffel endet mit einer hübschen Schlusspointe.

Die Edition der 6. Staffel von Polyband enthält auf zwei Blu-rays alle sieben Episoden der fünften Staffel. Hinzu kommen Interview mit Regisseur Andy Hay (5:34 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), sowie mit den Darstellern Nicholas Ralph (9:46 min), Rachel Shenton (6:28 min), Samuel West (6:58 min), Callum Woodhouse (7:06 min) und Anna Madeley (7:03 min)

