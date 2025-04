Der Doktor und das liebe Vieh – Staffel 5

Es war nicht abzusehen, dass eine Neuauflage der 1977 gestarteten BBC-Serie “All Creatures Great and Small“, die sich auch bei uns unter dem Titel Der Doktor und das liebe Vieh großer Beliebtheit erfreute, funktionieren würde. Ist es wirklich möglich adäquaten Ersatz für das chaismatische Darstellertrio Robert Hardy, Christopher Timothy und Peter Davison zu finden?

Doch von der 2020 gestarteten Serie, die ebenfalls auf den unter dem Pseudonym James Herriot von James Alfred Wright verfassten Erinnerungen an seine Erlebnisse als Tierarzt im ländlichen Yorkshire basiert, wurde bereits eine fünfte Staffel produziert. Womit bewiesen wäre, dass das Remake ebenfalls seine Fans gefunden hat.

Auch diesmal schildern sechs Episoden die sich innerhalb eines Jahres zutragenden Erlebnisse von Menschen und Tieren in einer im Dörfchen Darrowby gelegenen Tierarztpraxis. Dabei brauchen sich Nicholas Ralph als James Herriot, sowie Samuel West und Callum Woodhouse als die zänkischen Brüder Siegried und Tristan Farnon nicht vor den Darstellern der klassischen Serie zu verstecken.

Für die Neuauflage spricht aber auch, dass Rachel Shenton als Herriots Gattin Helen und Anna Madeley als Haushälterin Mrs. Hall in gleichberechtigten Hauptrollen zu sehen sind. Die Episoden spielen im Jahre 1941 und erzählen auch davon, wie Tristan Farnon, der in der vierten Staffel “im Krieg“ war) von seinem Einsatz in Afrika nach Darrowby zurückkehrt und James Herriot seine Ausbildung als Pilot nicht fortsetzen kann.

Die siebte und letzte Episode spielt wieder in der Weihnachtszeit und bündelt die oft sehr amüsanten, aber gelegentlich auch ganz schön zu Herzen gehenden Handlungsstränge. Die opulente Ausstattung verbreitet nostalgisches Flair. Dennoch wird keine “gute alte Zeit“ verklärt, sondern gezeigt, dass es unterschiedlichen Charakteren durchaus möglich ist, unter einem Dach zu leben und miteinander auszukommen.

Die Edition von Polyband enthält auf zwei Blu-rays alle sieben Episoden der fünften Staffel. Hinzu kommen Interview mit Regisseur Andy Hay (5:34 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), sowie mit den Darstellern Nicholas Ralph (15:49 min), und Callum Woodhouse (11:51 min) und Anna Madeley (10:55 min)

