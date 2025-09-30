Kommissar Philippe Jordan (Jean-Paul Belmondo) ist nicht Spezialist für aussichtlose Fälle, sondern selbst auch einer. In Marseille handelt er mal wieder eigenmächtig und vernichtet eigenmächtig Drogen im Wert von einigen Millionen.

Zur Strafe wird er nach Paris in ein kleines Revier in Paris versetzt. Dort führt Jordan seinen Krieg gegen den Drogenboss Meccacci (Henry Silva) einfach weiter.

Dieses betont auf hart und realistisch getrimmte Belmondo-Vehikel von 1983 hinterlässt einen höchst zwiespältigen Eindruck. Der Außenseiter erreicht bei weitem nicht die Klasse vom einige Jahre zuvor entstanden Belmondo-Film Der Profi. Alle im Film auftauchenden Nichtfranzosen sind Prostituierte oder handeln mit Drogen. Da hilft es nur noch, wenn ein echter Mann zur Wumme greift und die Verhältnisse mal aufmischt…

Diese ohnehin schon bedenkliche Sichtweise hat Rainer Brandt (Die Zwei) in der deutschen Fassung durch teilweise ganz schön rassistische Sprüche noch verschärft Über jeden Zweifel erhaben ist jedoch auch hier Ennio Morricones unvergessliche Filmmusik.



Als “Der Außenseiter“ erstmals auf Blu-ray erschienen ist, hat Turbine Media noch interessantes Bonusmaterial zur Synchronisation beigepackt: Neben der Doku „Schnodder-Dub“ (28:00 min) ist ein 47-minütiges Audio-Interview mit Synchron-Legende Rainer Brandt enthalten.

