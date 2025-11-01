Die Filme mit Ryan Reynolds haben auch dafür gesorgt dass Deadpool, der 1991 als maskierter Marvel-Schurke debütierte, mittlerweile als Antiheld im Zentrum von zahllosen Comicheften steht. Er trifft dabei auf Spider-Man, Wolverine, den Punisher oder killt mal wieder das gesamte Marvel-Universum. Ein Panini-Heft, dessen Cover Deadpool an der Seite von Batman zeigt fällt in diesem Zusammenhang kaum auf. Doch es handelt sich dabei um eine kleine Sensation, denn es ist das erste Crossover zwischen Marvel und DC seit 2003 die JLA auf die Avengers traf.

Das Heft enthält eine spektakulär von Greg Capullo gezeichnete 25-seitige Geschichte, in der Deadpool plötzlich in Gotham City auftaucht. Gleichzeitig plant der Joker einen Giftgasanschlag. In seiner Story spielt Zeb Wells geschickt mit Crossover-Klischees. Der Co-Drehbuchautor von Deadpool & Wolverine lässt Batman erst gegen Deadpool kämpft und dann den Joker fuchsteufelswild machen, indem er ihm erzählt, dass jetzt ein noch verrückterer Clown in der Stadt ist…

Es kann sich darüber gestritten werden, ob diese Geschichte wirklich “Das Comic-Ereignis des Jahres!“ ist, wie auf dem Cover zu lesen. Doch es sind noch sechs Bonus-Stories enthalten, die leider etwas kurz sind, das Heft wirklich zu etwas besonderem machen.

So erzählt die Story Die Pistole und das Schwert davon, wie Wonder Woman 1945 erstmals auf Captain America trifft, genau in dem Moment in dem dieser Adolf Hitler erschießen will. Der Autor Chip Zdarsky verwirrt etwas durch, dass er auch von alternativen Universen erzählt, in denen Marvel- und DC-Helden einträchtig zusammen für das Gute kämpfen. Die Zeichnungen von Terry Dodson sind jedoch über jeden Zweifel erhaben.

Im Zentrum der nächsten sechsseitigen Geschichte namens Fang! steht Supermans durch den Film von James Gunn sehr populäre Hund Krypto. Dieser spielt Frisbee zusammen mit Jeff the Land Shark. Die – nun ja – Story stammt von Kelly Thompson, der Schöpferin des Haibabys. Die Zeichnungen vom japanischen Künstlerduo Gurihiru sind gekonnt cartoonig und das Resultat ist angenehm anders.

Die nächste immerhin achtseitige Geschichte Rot und Grün stammt von Kevin Smith. Wer hier etwas Besonders erwartet, wird leider enttäuscht. Der von Adam Kubert spektakulär in Szene gesetzte Begegnung zwischen Daredevil und Green Arrow – diese Helden standen im Zentrum zweier bemerkenswert von Smith getexteten Comics – mangelt es an Originalität.Deutlich amüsanter ist ein Twopager, in dem Rocket Raccon von den Guardians of the Galaxy plötzlich der Träger eines Green-Lantern-Rings ist und Hal Jordan adäquaten Ersatz findet.

Der nächste dreiseitige Comic ist eigentlich ein absoluter Knaller. Kein Geringerer als Frank Miller lässt den Uralt-Wolverine Old Man Logan auf seine legendäre Dark-Knight-Version eines ebenfalls nicht mehr jungen Batman treffen. Millers Zeichnungen (und sein Variant-Cover) sind eigenwillig und spektakulär, doch ich Dödel habe die Pointe der Story leider nicht verstanden…

Den abschließend Dreiseiter hingegen fand ich ganz witzig, denn hier tritt Logo auf, der unverkennbar ein naher Verwandter von Wolverine und Lobo ist. Zu diesem abwechslungsreichen Heft hat Panini nicht weniger als 28 Variantcover veröffentlicht.

Demnächst folgt noch eine weitere, diesmal von Grant Morrison geschriebene, Begegnung von Batman und Deadpool. Ich bin gespannt.

