Der eher romantische Titel Daydreams trifft nicht den Kern des Films, der im Original – ebenfalls nur bedingt passend – Sometimes I Think About Dying benannt wurde und auf einem Theaterstück namens Killers von Kevin Armento basiert.Obwohl sich Fran, die Hauptfigur des Films, manchmal in Tagträumen vorstellt, sie wäre tot, ist das zentrales Thema Einsamkeit und soziale Isolation.

Die junge Frau ist in ihrem Job zwar zuverlässig und kompetent, wird dort jedoch von der einen lockeren Umgang pflegenden Bürogemeinschaft kaum wahrgenommen.Dies ändert sich jedoch, nachdem mit Robert ein neuer Kollege auftaucht, mit dem sich Fran am Arbeitsplatz vorsichtig per Mail austauscht und schließlich zu einem Kinobesuch verabredet.

Robert ist begeistert vom Film, während Fran damit überhaupt nichts anfangen konnte. Beim anschließenden Restaurantbesuch findet Robert weder Gemeinsamkeiten noch Anknüpfungspunkte für ein Gespräch. Am Arbeitsplatz hält er daraufhin Distanz zu seiner Kollegin, doch es ist Fran, die ihn mit der Frage überrascht, was er am Wochenende vorhat…

Daydreams ist trotz seiner Thematik alles andere als eine mit pointierten Dialogen erzählte Rom Com. Der im 4: 3-Vollbild-Format gedrehte Film lässt sich Zeit, um in manchmal seltsam komponierten und gelegentlich auf Unschärfe setzenden Bildern zu zeigen, wie das Leben an Fran vorbeirauscht. Star-Wars-Star Daisy Ridley liefert in der Hauptrolle das berührende Porträt einer nur scheinbar unscheinbaren Frau.

Die DVD von Plaion enthält im Bonusmaterial neben dem deutschen Trailer den die selber Geschichte erzählenden Kurzfilm Sometimes I Think About Dying von 2019 (11:49 min, 16:9, OF wahlweise mit deutschen Untertiteln) von Kevin Armento, Stefanie Abel Horowitz und Katy Wright-Mead, die auch das Drehbuch zum Spielfilm schrieben.

Im Kurzfilm fungiert die von Katy Wright-Mead gespielte Fran auch als Erzählerin, was die Figur sehr viel weniger interessant und geheimnisvoll erscheinen lässt. Es ist hingegen erstaunlich, wie gut es Daisy Ridley und Regisseurin Rachel Lambert im Spielfilm gelungen ist, die Gedankenwelten von Fran ohne große Worte auf die Leinwand zu zaubern.

