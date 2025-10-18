David Safier: Die Liebe sucht ein Zimmer

David Safier, der Schöpfer des TV-Erfolgs Berlin, Berlin, machte 2021 im Roman Mord in der Uckermark aus der scheidenden Bundeskanzlerin eine Kriminalfälle lösende Miss Merkel, die bereits in fünf Romanen als Detektivin tätig wurde und schrieb auch ansonsten allerlei amüsante Werke, wie Mieses Karma oder Jesus liebt mich.

Er kann aber auch anders und verfasste 2014 mit 28 Tage lang einen Roman über den Aufstand im Warschauer Ghetto. Anschließend wurde dem jüdisch stämmigen Autor immer wieder die Frage gestellt, ob er sich auch vorstellen könne, eine Holocaust-Komödie zu schreiben. Safier konnte sich dies nicht vorstellen, doch die Idee ging ihm nicht aus dem Kopf.

Bei den Recherchen zu 28 Tage lang hatte Safier von einer 1942 im Warschauer Ghetto geschriebenen und dort auch aufgeführten musikalischen Komödie namens Die Liebe sucht ein Zimmer erfahren. Ihm gelang es das die Erben des Autors Jerzy Jurandot zu finden und die Rechte am Stück zu erwerben.

Zuerst ist daraus ein Hörspiel für Radio Bremen entstanden und 2021 schrieb Safier zusammen mit dem Regisseur Rodrigo Cortés (Buried – Lebendig begraben, Red Lights) das Drehbuch zu dessen englisch-spanischer Co-Produktion Love Gets a Room / El amor en su lugar, in dem er Jurandots Theaterstück einarbeitete.

Der Film zeigt, wie Die Liebe sucht ein Zimmer in einem ehemaligen Kino im Warschauer Ghetto aufgeführt wird. Dabei wirft Cortés immer wieder einen Blick hinter die Kulissen, wo es dramatischer zugeht, als auf der Bühne. Die junge Schauspielerin Sara hat sich in ihren Kollegen Edmund verliebt. Zuvor war sie mit dem Intendanten und Regisseur Michal zusammen. Dieser spielt ebenfalls eine Rolle im Stück und eröffnet Sara während der Aufführung, dass er die Möglichkeit hat, zusammen mit ihr aus dem Ghetto zu fliehen…

Szene aus El amor en su lugar

Obwohl der Film in Spanien preisgekrönt wurde, war er bisher nicht in Deutschland zu sehen. Stattdessen verarbeitete Safier sein Drehbuch zu einem mitreißenden Roman, der 2025 erschienen ist. Er verdichtet die Handlung noch dadurch, dass er erzählt, wie Sara einer schrecklichen Zwangsehe entkam und beim Theater die große Liebe fand.

Szene aus El amor en su lugar

Die Eitelkeiten der Schauspielerinnen und Schauspieler stellt Safier sehr amüsant dar, und die Dreiecksgeschichte funktioniert nach allen Regeln der romantischen Komödie. Zugleich vermittelt sein Buch aber auch das im Ghetto herrschende Klima der Angst vor Deportation und Tod. Safier ist tatsächlich eine Komödie vor dem Hintergrund des Holocaust gelungen!

