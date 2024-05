Daredevil: Born Again

Kurz nachdem der Comic-Meilenstein The Dark Knight Returns erschienen war, folgte 1987 ein weiterer Batman-Klassiker aus der Feder von Frank Miller. Bei Batman: Year One stammen die Zeichnungen jedoch nicht von Miller, sondern von David Mazzucchelli (Stadt aus Glas). Ein Jahr zuvor arbeitete Miller bereits mit Mazzucchelli bei einer ebenso beeindruckenden Marvel-Story zusammen.

Genau wie Year One wurde auch diese Kooperation nicht als eigenständige Miniserie veröffentlich, sondern erschien 1986 im Monatstakt innerhalb der regulären Serie in den Daredevil-Heften 227 bis 233. Dabei kann das ebenfalls von Mazzucchelli gezeichnete und von Miller zusammen mit Denny O’Neil geschriebene Heft 226 als eine Art Prolog betrachtet werden.

Die Daredevil-Hefte 232 und 233 werden ihren martialischen Titeln God and Country und Armageddon zwar gerecht und bieten spektakuläre Superhelden-Action, sowie einen Gastauftritt von einem von Selbstzweifeln geplagten Captain America. Doch es sind die zuvor so mitreißend erzählten und großartig in Szene gesetzten menschlichen Dramen, die dieses Daredevil-Kapitel zu einem Comic-Meilenstein machen, der noch heute beindruckt und aktuell als 18-teilige Serie für Disney+ verfilmt wird.

Mit einer unglaublichen Intensität beschreiben Miller und Mazzucchelli wie der Unterweltboss Wilson Fisk alas Kingpin alle seine Beziehungen einsetzt, um das Leben des als Daredevil tätigen Matt Murdock zu zerstören. Der blinde Anwalt ist plötzlich hochverschuldet, verliert aufgrund der Falschaussage eines von Fisk bestochenen Polizisten seine Zulassung und sein Haus fliegt in die Luft.

In diesen Strudel hineingezogen werden Murdocks Freund und Partner Foggy Nelson, sowie der desillusionierte aber immer noch ans Gute glaubende Reporter Ben Urich, aber auch die Besitzer eines kleinen Diners in Hell’s Kitchen.

Besonders schlimm hat es Murdocks Exfreundin Karen Page erwischt, die in Mexiko in Pornofilmen mitspielt und dort als drogensüchtige Prostituierte gestandet ist. Zusammen mit einem brutalen Schläger kehrt sie nach New York zurück. Sie hofft auf Hilfe von Murdock, doch dieser ist dort in die Obdachlosigkeit gestrandet.

In den USA liegen mittlerweile mit David Mazzucchelli’s Daredevil Born Again Artisan Edition und einer Gallery Edition zwei großformatige Prachtausgaben vor. Bei uns wurde Born Again unter dem Titel Auferstehung in bereits vier verschiedenen Ausgaben veröffentlicht. 1998 als Marvel Exklusiv 11, 2014 als Band 7 vom Die offizielle Marvel-Comic-Sammlung, 2016 als Paperback und 2021 innerhalb der Reihe Marvel Must Have.

Die schönste deutschsprachige Version von Born Again ist im zweiten Band der Daredevil Collection von Frank Miller enthalten. Hierin kommen mit Love and War und The Man Without Fear noch zwei weitere von Frank Miller geschriebene Daredevil Meisterwerke zum Abdruck, die von Bill Sienkiewicz bzw. John Romita Jr. zum Andruck.

Enthalten ist auch umfangreiches Bonusmaterial. Neben Skizzen und Frank Millers Skripten kommen auch die Cover der Daredevil-Hefte 227 bis 233 in einer von David Mazzucchelli neu kolorierten Version ohne Schrift und Logos zum Abdruck!

