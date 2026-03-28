Eine junge Frau, die an einer steilen Küste malt, muss entsetzt miterleben, wie ein junger Mann zwei kunstvoll ausgeführten Morde begeht. Dennoch verliebt sich Emu O’Hara in den nach seinen Untaten weinenden Jo, auch wenn sie fest davon überzeugt ist, dass er sie als Zeugin beseitigen wird. Doch auch Jo hat Gefühle für Emu…

Diese Eröffnungssequenz hat der französische Regisseur Christophe Gans so mitreißend gestaltet, dass sie unweigerlich gespannt auf den weiteren Film macht. Vielleicht ist auch zu spüren, dass gezeigt wird, wie sich die Darsteller Mark Dacascos und Julie Condra ineinander verlieben. Nach den Dreharbeiten heirateten sie.

Die Geschichte des Films geht ebenfalls spannend weiter, verwundert aber auch etwas. In einer Rückblende wird davon erzählt, dass Jo einst ein talentierter Töpfer war, doch in die Fänge des von einer sehr alten Frau geleiteten chinesischen Geheimbundes „Söhne des Drachen“ gerät. Jo wird dazu gezwungen als Auftragskiller zu arbeiten, und da er nach jedem Mord weinen muss, wird er “Crying Freeman“ genannt.

Diese Ausgangssituation hat sich Kazuo Koike (Lone Wolf & Cub) 1986 für eine von Ryōichi Ikegami gezeichnete Manga-Serie ausgedacht. Christophe Gans war davon fasziniert und verfilmte die erste Storyline des Mangas stilvoll und temporeich, aber auch sehr werkgetreu.

Er gibt Mark Dacascos reichlich Gelegenheit seine beträchtlichen Martial-Arts-Fähigkeiten vorzuführen, setzt ihn aber auch als charismatischen Darsteller in Szene. Sechs Jahre später drehte Christophe Gans mit Marc Dacascos sein Meisterwerk Der Pakt der Wölfe.

Die Blu-ray von Filmjuwelen enthält dieses Bonusmaterial: Audiokommentar mit Regisseur Christophe Gans (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Interviews mit Christophe Gans (51:46 min) und Mark Dacascos (14:11 min), Christophe Gans über den Ursprung (1:22 min), die Ausstattung (2:10 min) und die Storyboards (2:41 min), Making-of (20:15 min), Bericht über den Schnitt (8:55 min), Hinter den Kulissen (38:35 min), nicht verwendete Szenen: Die Sprengfalle (1:36 min) und Tokyo Hotel (1:12 min), Promo-Featurettes (7:29 min + 5:44 min), US-Trailer (1:35 min + 2:07 min), deutscher Trailer (2:07 min)

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