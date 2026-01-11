Comixene 149

Im Dezember 1974 wurde die Comixene von Andreas C. Knigge zusammen mit René Lehner und Thilo Rex gegründet. Nachdem Ausrichtung und Leitung häufig gewechselt hatte, stellte das Magazin für Comic-Kunst und grafische Literatur 2023 mit der 147. Ausgabe sein Erscheinen ein, und es sah so aus, als wenn es keine Jubiläumsnummer zum 50. Geburtstag geben würde.

Doch der Edition Alfonz war es tatsächlich gelungen,Knigge zu überreden weiterzumachen. Im Dezember 2024 präsentierte er die 148. Comixene als Kanon der „111 besten Graphic Novels“. Er gab darin bekannt, dass Ende 2015 eine Ausgabe mit dem Schwerpunktthema “Bande Dessinée – Die Chronik“ folgen würde. Genau dies ist jetzt geschehen!

Das Cover ziert eine Illustration von Jacques Tardi, die im September 1976 die Titelseite von Métal Hurlant zierte. Zu sehen ist ein Roboter, der dabei ist die ikonische Mondrakete von Tim und Struppi zu verschlingen. Das Motiv passt zum Inhalt, denn Knigge und seine Autoren erzählen davon, wie Hergès sehr konservativ erzählten Abenteuer von Tim nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankobelgien erhebliche Comic-Konkurrenz bekamen.

Zum einen gab es das Jugendmagazin Spirou, dessen Macher die Resistance unterstützt hatten, ganz im Gegensatz zu Hergé, der seine Comics in einer von den deutschen Besatzern kontrollierten belgischen Tageszeitung veröffentlichte. Doch auch das Konkurrenzblatt Tintin beschritt mit Serien wie Blake und Mortimer, Michel Vaillant oder Umpah-Pah eigene Comicwege, obwohl auf dem Cover weiterhin Tim und Struppi zu sehen waren.

Die Comixene berichtet zudem über die weitere Entwicklung, die progressive Comicmagazine wie Pilote, Fluide Glacial oder Métal Hurlant ins Spiel brachte, die auch für eine reifere Leserschaft interessant waren. Hinzu kommen auf 148 Seiten interessante Berichte zum Comicpionier Rodolphe Töpffer, dem frühen Superhelden Phantom oder dem Comic-Freilichtmuseum Brüssel und aussagekräftige Interviews mit dem aus Düsseldorf stammenden Andreas Martens, der unter seinem Vornamen Comic-Karriere in Brüssel machte, sowie mit den Herausgebern Dirk Schulz von Splitter und Georg F.W. Tempel von Zack.

Für die Ende 2025 erscheinende 150. Comixene steht bereits das Schwerpunktthema fest: “130 Jahre Comics – Die verborgene Geschichte“.

„Comixene 149“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Comixene 148“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken