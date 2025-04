COMIC CAFÉ am 06.04.2025

Hier das Programm:

EMOTIONEN IN COMICS UND GESICHTERN

Der Zeichner und ITler Stefan Dirnstorfer beschäfigt sich schon lange mit Gesichtsausdrücken und damit, wie diese Emotionen darstellen.

Nach langen Studien in Psychologie, Anatomie, Kunst und Comicologie hat er seine Erkenntnisse und Erfahrungen in einem Projekt namens Paramoji zusammengetragen.

Diese App kann Gefühle in Gesichter übersetzen. Warum zeigen wir Emotionen und woran erkennen wir, welche Emotionen echt sind?

Zu Gast war Story Artist TOBIAS SCHWARZ

Aus Leidenschaft fürs Zeichnen und Animieren wurde Tobias Schwarz zum Weltreisenden. Der Münchner machte in Berlin an der der Universität der Künste seinen Bachelor in Visueller Kommunikation und studierte in Dublin klassische Animation.

Seit 1994 war Tobias Schwarz maßgeblich beteiligt an höchst unterschiedlichen Filmen, wie Asterix in Amerika, Don Bluths Anastasia, Werner – Dass muss kesseln!!! und an Fortsetzungen zu den Disney-Klassikern Bambi, Peter Pan und Der König der Löwen.

Am 26. Juni kommt mit Heidi – Die Legende vom Luchs der erste von Tobias Schwarz inszenierte abendfüllende Animationsfilm in die Kinos. Im Werkstattkino zeigte er Proben seiner Kunst zeigen und berichtet von seinen Erfahrungen in der Trickfilmbranche.

COMICS LESEN!

Fester Bestandteil des Comic-Cafe-Programms ist die Expertenrunde “Comics lesen!“ die sich als Prüfstand für Neuerscheinungen versteht.

Zusammen mit der Autorin Katrin Parmentier und Igor Barkan vom Comicfestival München wird „Comicverführer“ Timur Vermes im Werkstattkino neue Comics vorstellen.

Diese Comics standen am 6. April zur Debatte:

Bea Davies: Super-Gau (Carlsen)

In ihrer Graphic Novel Super-Gau beleuchtet Bea Davies die verheerenden Ereignisse der Fukushima-Katastrophe 2011 auf einzigartige Weise. Mit kunstvollen Zeichnungen und einer raffiniert verwobenen Erzählung wird die Geschichte von acht Menschen in Japan und Berlin erzählt, deren Leben auf überraschende Weise durch die Ereignisse am 11. März 2011 verbunden sind.

Ulli Lust: Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte (Reprodukt)

„Ulli Lust muss Spaß gehabt haben: Sie hat sich durch die Ur- und Frühgeschichte des Menschen gewühlt, für den Sachcomic „Die Frau als Mensch“ eine Menge gelesen, eine Menge untersucht. Es geht ihr um frühe Kunst und Gesellschaften, es geht um die Rollen von Frauen, es geht um Umwelt, ums große Ganze von Anbeginn der Menschheit an, und das ist leider ein bisschen viel“ schreibt Timur. Hat er recht?

Zerocalcare: Die Krake im Nacken (avant)

Verlagswerbung: „In der Schulzeit machen Zerocalcare und seine Freunde einen mysteriösen Fund. Eine Notlüge später sind sie dann da, die Gewissensbisse, die ihn von nun den Rest seines Lebens begleiten werden. Mit seiner charakteristischen Bildsprache, in der er vermenschlichte Tiere und die Helden seiner Kindheit einsetzt, macht Zerocalcare emotionale Turbulenzen und Beklemmungen greifbar.“ Stimmt das?

COMIC CAFE, der bunte Comic-Nachmittag von Heiner Lünstedt mit Gästen aus der Comicszene, Impressionen von Comicfestivals aus aller Welt, filmischen Raritäten, der Expertenrunde “Comics lesen!“ als Prüfstand für Neuerscheinungen, Trailer zu aktuellen Comic-Filmen, fachmännisch kommentierten Cartoons, Liveacts, und, und…

Im Werkstattkino – Fraunhoferstr. 9 /Rgb. – 80469 München – Tel+Fax 2607250 – U 1/2/7 Fraunhoferstraße

Dank der Unterstützung des Kulturreferats der LH München ist der Eintritt frei!