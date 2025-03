Christian Bruhn: Captain Future

In den Achtzigern waren Manga und Anime in Deutschland noch gänzlich unbekannt, doch Captain Future und seine spacige Crew brausten wie ein frischer Wind durch die Kinderzimmer. Die japanische Zeichentrickserie war bei uns zweifelsohne sehr viel beliebter als in ihrem Ursprungsland, was zweifelsohne auch an der ebenso eigenwilligen wie sorgfältigen ZDF-Bearbeitung lag.

Für die deutsche Ausstrahlung wurden die Episoden zwar meist gekürzt, doch dafür mit neuer (und deutlich besser passender) Musik versehen. Diese stammte von Christian Bruhn, der zuvor bereits sehr eingängige Musik für Timm Thaler geschrieben hatte und auch die japanischen Trickfilmserie Sindbad und Alice im Wunderland mit neuen Klängen versah. Unvergesslich ist natürlich auch Bruhns ganz schön kitschiger Titelsong zu Heidi von Gitti und Erika. Bei Letzterer handelt es sich um Bruhns Ehefrau Erika Goetz, die das Intro zu Captain Future “mit Elfengesang vom Planeten Megara“ (laut.de) eingesungen hatte.

Bruhns unvergesslichen Melodien können durchaus bei der Musik von Peter Thomas Musik zu Raumpatrouille Orion mithalten. Eine weitere Parallele zu Orion ist übrigens der Einsatz der beiden Synchronsprecher Wolfgang Völz (Otto) und Friedrich G. Beckhaus (Grag), die bereits in Raumpatrouille Orion als Mario de Monti und Atan Shubashi zu sehen waren.

Die anhaltende Beliebtheit von Christian Bruhns Kompositionen belegt ein 2005 erschienener Sampler namens Captain Future Re-Animated. Dieser enthält 17 neue Abmischungen von Bruhns Soundtrack-Themen, die Interpreten wie Balduin, Herr Stenzel oder C. Kent mal mehr mal weniger respektvoll erledigten. Bruhns jedenfalls war begeistert: „…das hat sich gelohnt! Dankbar und beglückt lausche ich den für mich gleichermaßen vertrauten wie neuen Klängen, erstaunt darüber, was sich doch alles aus so einem Stückchen Musik machen lässt, und glücklich darüber, dass so viele hochbegabte Kollegen sich mit meinem Ur-Werk so intensiv beschäftigt haben.“

Als Bonus enthält Re-Animated mit Captain Future 2000 und Zirkusmusik noch zwei Stücke enthalten, die auf der Soundtrack-CD fehlen.

