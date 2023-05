Charles Bukowski: Letzte Meldungen – 119 Gedichte

“In der Bar hat die Bierflasche die einer packt schon verloren, draußen das Geräusch von Autoreifen im Regen. Es blitzt und splittert, jemand lacht.“ Sieht so ein Gedicht aus? Oder vielleicht so: “Ein alter Spruch geht so: Wen die Götter vernichten wollen, den lassen sie ausrasten. Auf den Freeways habe ich jeden Tag den Eindruck, die Götter sind drauf und dran, die ganze City of Angels auszuradieren.“ Ist das Lyrik?

Keine Ahnung, aber lesbarer als das meiste mehr oder wenige gereimte Zeug, das mehr Wert auf Versmaß und Wortwahl als auf Inhalt und Realitätsnähe legt, sind Charles Bukowskis in Letzte Meldungen versammelten “Gedichte“ allemal. Im einem ebenfalls in diesem Band enthaltenen “schlampigen Essay“ meint Bukowski, dass das Gedicht “das Rennen machen“ wird, denn “warum einen Roman schreiben, wenn man es in zehn Zeilen sagen kann? Warum zehn Romane schreiben, wenn man zehntausend schreiben kann?“



Zweitausendeins veröffentlicht neben dieser vom Übersetzter Carl Weissner zusammengestellten Sammlung mit “119 Romanen“ auch eine Neuauflage der CD Hello, it´s good to be back mit jener legendären Lesung bei der Bukowski am 18. Mai 1978 in der überfüllten Hamburger Markthalle mit sonorer aber kaum modulierter Stimme seine Gedichte vortrug. Diese sind auch alle im beiliegenden Booklet abgedruckt und hier kann festgestellte werden, wie werkgetreu und zugleich lebendig die Übersetzungen von Carl Weissner sind.

In harter schwarzweißer Grafik fing der Comickünstler Matthias Schultheiss (Die Haie von Lagos) 1984 die manchmal ganz schön schräge Erotik, aber auch die Scheißjob-Atmosphäre der Bukowski-Geschichten perfekt ein. Die 1984 in zwei Bänden bei Heyne erschienenen Comicadaptionen liegen mittlerweile unter dem Titel Kaputt in der City in einer beeindruckend kolorierten Neuauflage vor.

Dieses BUCH bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die CD „Hello, it’s good to be back“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic „Kaputt in der City“ als kolorierte Neuausgabe bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic „Kaputt in der City“ als limitierte Vorzugsausgabe bei AMAZON bestellen, hier anklicken