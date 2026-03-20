Captain Berlin – Supersammelband 3

Mit dem diesmal von Schwarwel gezeichneten Comicheft CAPTAIN BERLIN: Wählt Ilse von Blitzen! liegt bereits die 16. Ausgabe von Jörg Buttgereits Superheldenserie vor.

Außerdem ist mittlerweile ein dritter Supersammelband erschienen, mit dessen Veröffentlichung der Weissblech-Verleger Levin Kurio so lange gewartet hat, bis die darin enthaltenen Hefte 9, 10, 11 und 12 komplett abverkauft waren. Da Buttgereits Geschichten nostalgischen Charme haben, bleiben sie aktuell.

Heft 9 enthält die von Martin Trafford etwas holzschnittartig in Szene gesetzt Story Der Angriff der 50-Meter-Ilse, sowie eine von Rainer F. Engel gewohnt souverän bebilderte Geschichte über Gremlins, die angeblich Schuld daran sind, dass es so lange gedauert hat, bis der Berliner Flughafen BER fertig geworden ist.

In Heft 10 will sich Captain Berlin in Ruhe bei den Damen vom Grill zusammen mit Harald Juhnke eine Currywurst gönnen. Doch das “Knistern kosmischer Energie“ verfrachtet ihn auf den Planetoiden 88, wo bereits Space-Hitler, der vom Planeten Nazulon im Tannhäuser-Nebel stammt, und dessen Hunderoboter Mecha-Blondie auf ihn warten. Dem Captain gelingt es sich mit den ebenfalls entführten Kim Jong-il, Erich Honecker und dessen DDR-Superhelden Genosse Berlin zu verbünden. Durch Fufu Frauenwahls Zeichnungen wirkt dieses Mini-Epos absolut glaubhaft.

Bei der ersten Story in Heft 11 verwundert die eigenwillige Grafik von Jurek Malottke zunächst etwas, doch sie transportiert sehr gut die Geschichte vom Reporter Fritz Neumann, der den Auftrag erhält Captain Berlin zu interviewen. Als dieser tatsächlich vor ihm steht, wundert sich Neumann nicht schlecht, da er selbst der Captain ist. Als Zugabe gibt es noch eine von Martin Trafford gezeichnete Geschichte über Captain Berlins Tochter Maria, in die sich das Roboter-Double vom Captain verliebt.

In Heft 12 landet Captain Berlin im Knast, weil ein Betrüger behauptet, er hätte die Rechte an dem Superhelden. Als der Captain aus der Justizvollzugsanstalt Tegel ausbricht, weil nebenan auf dem Flughafen Tegel der Absturz einer Boeing 707 droht, wird die Verhinderung einer Katastrophe nicht zu seinen Gunsten ausgelegt. Für diese fast schon etwas zu straighte Geschichte hat Michael Musal genau das richtige Artwork hart am Rande zur Parodie gefunden.

Hoffentlich muss auf den nächsten Captain Berlin Supersammelband nicht wieder vier Jahre gewartet werden.

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