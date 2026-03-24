Buffy der Vampirkiller

Buffy wird in dem Kinofilm von 1992 nicht von Sarah Michelle Gellar gespielt, sondern von Kristy Swanson, die eigentlich ein wenig zu alt für die Highschool erscheint, in den Action-Szenen aber durchaus überzeugt. Sie gehört hier am Anfang des Filmes auch zur arroganten In-Clique ähnlich wie später in der TV-Serie eine gewisse Cordelia.

Buffys Wächter Merrick ist mit Donald Sutherland ideal besetzt. Den Obervampir gibt Rutger Hauer (Blade Runner) der von Paul Reubens alias Pee-Wee Herman assistiert wird. Um Buffys Aufmerksamkeit buhlt Luke Perry aus Beverly Hills 902 10.

Dieser Film war 1992 in den US-Kinos alles andere als ein Erfolg und kam bei uns nur als Videopremiere heraus. Drehbuchautor Joss Whedon feierte danach Erfolge mit Alien 4 und Toy Story. Daher erhielt er eine zweite Chance aus seinem Lieblingsstoff eine TV-Serie zu machen, die von Staffel zu Staffel immer erfolgreicher wurde.

Hauptgrund ist sicherlich, dass die Serie im Gegensatz zum Kinofilm gekonnt die Balance zwischen Humor, Soap und Horror hält.

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