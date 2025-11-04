Bruce Springsteen – Heute Nacht in Jungleland

Bruce Springsteen ist momentan präsent wie schon lange nicht mehr- in erster Linie wegen des gelungenen Biopics Deliver Me From Nowhere, das gerade in den Kinos läuft und das sich mit einer Lebenskrise Springsteens beschäftigt, die zu dem ebenso eigenwilligen wie genialen Soloalbum Nebraska geführt hat.

Das Buch Heute Nacht in Jungleland von Peter Ames Carlin beschäftigt sich mit Springsteens dritten Album Born to Run, das ihm und seiner E-Street-Band zum Durchbruch verhalf. Carlin, der bereits 2012 eine Springsteen- Biographie unter dem Titel Bruce veröffentlichte, gibt hier einen intimen und profunden Einblick in das Entstehen eines Meisterwerks.

Nachdem seine ersten beiden Platten bei der Presse besser als beim Publikum ankamen, setzten Bruce, die E-Street-Band zusammen mit seinem Freund und Produzent John Landau alles auf das dritte Album. „Ich habe die Zukunft des Rock gesehen und ihr Name ist Bruce Springsteen!“ schrieb Landau nach einem eindrucksvollen Live-Konzert Springteens in einer überschwänglichen Kritik im Rolling Stone. Wie so viele andere Wegbegleiter war er mit dem Springsteen-Virus infiziert.

Eindringlich beschreibt Carlin wie Bruce seine eigene Biografie und seine inneren Dämonen in dunkle Poesie verwandelte. Die Texte sind Bruce ebenso wichtig wie die Musik und er feilt an jedem Wort. Sein Perfektionismus und seine Akribie zwingen alle zu Höchstleistungen und bringen sie bis an ihre Grenzen.

In quälenden nächtelangen Studiositzungen musste der Saxophonist Clarence Clemons Note um Note wiederholen bis Springsteen zufrieden war. Sogar die Pausen zwischen den Songs mussten die exakte Länge haben. Instinktiv – so ist immer wieder zwischen den Zeilen zu lesen – wussten wohl alle, was auf dem Spiel stand. Doch die Mühe und der Glaube aller Beteiligten, an etwas Besonderem teilzuhaben, zahlte sich schließlich aus.

Carlins Buch ist keine Springsteen-Biographie, es ist vielmehr die Biographie eines Rock-Albums, das für viele als das beste aller Zeiten gilt und das die Musikwelt für immer verändert hat.

Matthias Schäfer

